Nuova Peugeot 308 SW debutta in Italia a giugno

Giugno è un mese molto importante per Peugeot in quanto avverrà il debutto in Italia della nuova Peugeot 308 SW, una versione che va a completare la gamma della nuova generazione della vettura e che esprime le caratteristiche vincenti della versione cinque porte con ancor più spazio a bordo e capacità di carico.

Per il lancio commerciale in Italia, la casa automobilistica francese ha ideato le Unique Nights, aperture straordinarie delle concessionarie fino alle 21:00 per tre giovedì del mese, a partire dal 16 giugno. Si tratta di un’attivazione ideale in questa stagione e che va incontro all’esigenza dei clienti che magari non hanno disponibilità di tempo per visitare gli showroom negli orari classici.

Nuova Peugeot 308 SW: la nuova generazione della station wagon arriva in Italia questo mese

Per la nuova 308 SW, la casa del Leone mette a disposizione un’offerta finanziaria tramite I-Move, completa e competitiva, studiata nell’ottica della massima accessibilità della strategia Time To Change LEV (rata versione termica = rata versione elettrificata).

In particolare, la station wagon di nuova generazione può essere acquistata a 269 euro al mese con un anno di estensione della garanzia e manutenzione programmata. Inoltre, le versioni Hybrid permettono di usufruire di un anno di ricariche pubbliche illimitate.

A questo prezzo è possibile scegliere sia la versione diesel con motore BlueHDi 130 che quella Hybrid 180. Inoltre, sono previste un anticipo di 6000 euro per la versione termica e 7400 euro per quella ibrida plug-in. In quest’ultimo caso, in presenza di rottamazione, è però possibile sfruttare i 2000 euro aggiuntivi di incentivi statali per abbattere ulteriormente l’anticipo.

La nuova 308 sta riscuotendo un grande interesse da parte del pubblico italiano. A distanza di poche settimane dal debutto della versione a cinque porte, arriva sul mercato la Peugeot 308 SW. Una declinazione in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca ancor più spazio a bordo e capacità di carico, senza perdere un solo grammo delle caratteristiche innovative di questa vettura.

All’interno spicca i nuovi Peugeot i-Cockpit e il nuovo Peugeot i-Connect

Propone un design seducente e innovativo, capace di tracciare una nuova strada nel segmento di mercato più importante a livello europeo. Vanta una personalità decisa, fortemente Peugeot e riconoscibile a prima vista. A bordo troviamo una serie di tecnologie di ultima generazione come il rivoluzionario ed esclusivo Peugeot i-Cockpit con il nuovo Peugeot i-Connect capace di offrire una guida di livello superiore e totalmente inedita.

Grazie alle nuove motorizzazioni ibride plug-in, la vettura riesce a completare ulteriormente l’offerta di alimentazioni che declinano alla perfezione il concetto di Power of Choice. Una strategia perfettamente al passo con i tempi e con le esigenze del cliente di oggi.

Con Unique Nights, il marchio francese propone una soluzione che va oltre il classico Porte Aperte domenicale in favore di un’attivazione più idonea alla stagione e che va incontro alle esigenze della clientela che magari non ha la possibilità di visitare di showroom in orari classici. In aggiunta le concessionarie Peugeot saranno presenti in diversi eventi locali sul territorio italiano per completare ulteriormente il dispositivo di lancio della nuova 308 SW.

A supporto di questo debutto in Italia, è iniziata anche la comunicazione di lancio televisivi e sul digital, oltre che per la prima volta anche su podcast. Una nuova creatività video che riprende quella utilizzata per la berlina cinque porte, puntando quindi sulle Unique Sensations che rendono la Peugeot 308 SW unica nel mercato con l’aggiunta del piacere e della condivisione dei momenti vissuti in auto insieme grazie all’ancor più grande abitabilità a bordo.