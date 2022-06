Stellantis: stop alla produzione di tre sue famose auto

Stellantis intende interrompere la produzione di tre famose autovetture nel suo stabilimento di Brampton in Ontario, a 2024. Si tratta di Dodge Challenger, Charger e Chrysler 300.

Non è stato chiarito in un comunicato stampa pubblicato venerdì se la produzione di Dodge Challenger, Dodge Charger e Chrysler 300 come auto alimentate a benzina sarà spostata altrove o eliminata, ma le modifiche sono legate a una riorganizzazione precedentemente annunciata per accogliere nuovi piani di prodotti a Brampton.

A Brampton stop alla produzione di tre auto di Stellantis

La ristrutturazione inizierà nel 2024. Un annuncio sui nuovi prodotti che saranno realizzati a Brampton, che si trova fuori Toronto, verrà fatto in seguito.

Christine Feuell, CEO del marchio Chrysler, ha parlato del futuro della berlina Chrysler 300 a gennaio mentre discuteva della rivisitazione del marchio Chrysler, dicendo che “nel caso in cui uscissimo con un nuovo veicolo che sostituisca la 300 con una piattaforma completamente elettrificata… alcuni dei clienti di 300 potrebbero non trovarla attraente, ma prevediamo di attirare nuovi clienti nel marchio, ed è proprio di questo che si tratta.”

Per quanto riguarda Dodge Challenger e Charger le due auto dovrebbero avere ancora futuro all’interno di Stellantis anche se molto probabilmente con la prossima generazione le due muslce car saranno trasformare in auto elettriche ad alte prestazioni.

Lo stabilimento di assemblaggio di Brampton produrrà una nuova vettura con una “architettura flessibile per supportare i piani di elettrificazione dell’azienda”, afferma il comunicato. Sicuramente nei prossimi mesi a proposito del futuro di questa fabbrica e di quelle che saranno le novità arriveranno ulteriori comunicazioni. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito del destino di questi tre famosi modelli.

