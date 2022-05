Stellantis: trasmissione ibrida e-DCT confermata per l’inizio del 2023

Stellantis dovrebbe presto annunciare ufficialmente l’avvio della produzione del nuovo cambio elettrificato e-DCT di cui si parla da tempo. Annunciato molto tempo fa, l’innovativo cambio automatico elettrificato sviluppato dal gruppo PSA (Citroën-DS-Peugeot) con il produttore di apparecchiature Punch Powertrain è ancora atteso da tempo. Ma lo stabilimento di Metz, a quanto pare, si prepara a produrlo in serie dall’inizio del prossimo anno.

Stellantis ad inizio 2023 dovrebbe iniziare a produrre la nuova trasmissione ibrida e-DCT

Lo sviluppo di questo “e-DCT” si è rivelato complicato. Con i suoi due rapporti al ponte e il suo unico albero che non consente di preselezionare una velocità, il suo funzionamento è totalmente diverso da quello di DSG, DKG o altri PDK. Ma lo stabilimento di Metz evoca “un aumento di potere dei processi e dei team” preposti alla produzione e conferma che “produrrà all’inizio del 2023” questa trasmissione elettrificata. Un ambizioso obiettivo quantificato è stato addirittura già fissato: quello di raggiungere una capacità di 600 mila unità annue entro la fine del 2024.

C’è da dire che questa scatola non sarà utilizzata solo per il futuro 1.2 PureTech con ibridazione leggera, che renderà il suo debutto in occasione del restyling della 208 , della 508 o della Rifter nel 2023. In una seconda fase sostituirà anche il “classico” cambio automatico a otto rapporti fornito dalla giapponese Aisin nei modelli ibridi plug-in del gruppo. Sarà quindi associato a una nuova generazione del motore 1.6 PureTech nel 2024.

Vedremo dunque se nelle prossime settimane arriveranno ulteriori conferme e se davvero questo progetto annunciato ormai molti anni fa troverà finalmente una collocazione sul mercato con l’avvio ufficiale della sua produzione nello stabilimento francese di Stellantis.

