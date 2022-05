Paolo Romano nominato CEO di Stellantis e You Italia

Nelle scorse ore è arrivata una notizia importante per il gruppo Stellantis. L’azienda del numero uno Carlos Tavares infatti ha fatto sapere attraverso un comunicato che da giorno 1 giugno 2022 Paolo Romano assumerà la carica di CEO di Stellantis & You Italia. Questo fedele membro dell’ex gruppo Fiat Chrysler Automobiles, in cui è entrato 17 anni fa, è stato fino ad ora direttore generale del Motor Village Italia.

Stellantis & You: Paolo Romano nuovo amministratore delegato

Paolo Romano riporterà direttamente ad Anne Abboud, Managing Director di Stellantis & You, Sales and Services, e contemporaneamente entra a far parte del comitato di gestione della filiale di distribuzione. Stellantis & You Italia è il risultato dell’unificazione di tutte le filiali distributive del gruppo Stellantis in Italia. L’azienda è composta da 16 siti e impiega 910 persone, di cui 151 venditori.

Nel 2021 Stellantis & You Italia ha venduto 81.553 veicoli, di cui 68.257 VN e 13.296 VO, e ha registrato 174.249 ore di officina. Insomma una novità importante per la divisione del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares.

Stellantis di recente è stata molto attiva nel rinnovare il suo organigramma con l’intento di crescere sempre di più sul mercato e garantire i risparmi promessi da Carlos Tavares in fase di fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

