Vinfast firma accordo di cooperazione con FCA Bank

Il produttore di auto elettriche vietnamita Vinfast ha firmato un accordo di cooperazione e servizio con la controllata di Stellantis FCA Bank per fornire servizi finanziari per le auto di Vinfast in Europa. Lo riporta il produttore. Entro la fine dell’anno, la casa automobilistica inizierà le operazioni nei Paesi Bassi, in Germania e in Francia. L’azienda commercializza il VF8 e il VF9.

In base all’accordo, FCA Bank gestirà gli incassi, fornirà strumenti di riferimento e pertinenti applicazioni white label online, compresi i moduli di calcolo finanziario. Vinfast e FCA Bank esploreranno anche la possibilità di offrire assicurazioni auto ai clienti Vinfast.

Il produttore ha anche una partnership con Lease Plan per distribuire offerte di noleggio rivolte ai professionisti. Come sottolinea il produttore vietnamita,“Leaseplan è un partner di riferimento ma non esclusivo. Il focus è sul leasing operativo, sulla gestione della flotta e sul remarketing rivolto alle aziende, con offerte di leasing online e una gamma di soluzioni di finanziamento flessibili sviluppate per i nostri clienti professionali nei mercati tedesco, francese e olandese.

L’accordo con FCA Bank è esclusivo e verte su offerte ai privati. Questo nuovo partner lavora anche con VinFast in Germania, Francia e Paesi Bassi. In questo contesto, i modelli VF 8 e VF 9 vengono proposti rispettivamente a partire da 599 e 899 euro al mese.

Questi pagamenti mensili includono i noleggi del veicolo e della sua batteria ma sono validi solo fino al 30 maggio. Altre offerte verranno proposte dopo questa data perché il produttore sta lanciando un programma chiamato VinFirst per i suoi primi clienti.

