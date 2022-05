FCA Bank stringe una partnership con Carthago

FCA Bank espande ulteriormente la propria presenza nel mercato dei veicoli per il tempo libero, rafforzando il proprio ruolo in un settore in rapido sviluppo in tutta Europa. La Banca, leader nei servizi di mobilità, ha stretto una nuova partnership paneuropea con Carthago, marchio tedesco fondato nel 1979 da Karl-Heinz Schuler e oggi uno dei principali produttori europei di autocaravan premium.

Grazie alla partnership con Carthago FCA Bank coprirà il 40 per cento del mercato europeo dei camper

FCA Bank fornirà servizi finanziari alla rete di Carthago di circa 250 concessionari e ai clienti finali dell’azienda. L’accordo, efficace in tutti i mercati europei in cui operano entrambi i partner, riguarda entrambi i marchi: i modelli premium venduti con il marchio Carthago e gli autocaravan e camper Malibu posizionati al di sotto, condividono tutti un design che unisce qualità ed eleganza , comfort e dedizione ai dettagli.

Attraverso la partnership con Carthago e i recenti accordi con altri due prestigiosi produttori, Knaus Tabbert e Concorde, FCA Bank coprirà circa il 40 per cento del mercato totale dei camper in Europa. Si tratta di un settore in continua espansione, che negli ultimi anni ha visto un vero e proprio boom di immatricolazioni, riflesso della crescente importanza di questi veicoli per il pubblico internazionale. Secondo i dati della European Caravan Federation, nel solo 2021 si è registrata una crescita record del 13,2 per cento rispetto all’anno precedente, con un totale di 181.299 nuovi camper immatricolati.

Insomma una notizia importante per la divisione finanziaria del gruppo Stellantis che con la nascita del gruppo automobilistico dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha già annunciato diverse novità importanti per quanto concerne il suo business.

