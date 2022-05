Stellantis: importante acquisizione in Spagna

Clicars ha annunciato la cessione ad Aramis Group che fa parte del gruppo Stellantis. José Carlos del Valle, nominato amministratore delegato lo scorso aprile, continuerà a guidare l’azienda insieme a un comitato di gestione. La società spagnola leader nella vendite di auto usate sul web ha fatturato oltre 500 milioni di euro dalla sua creazione nel 2016, come riportato dalla società in un comunicato.

Stellantis acquista Clicars tramite la sua consociata Aramis

Nel 2017, Clicars ha siglato un’alleanza strategica e di capitale con Aramis Group, società quotata in borsa che ha Stellantis come principale azionista, di cui l’azienda spagnola è diventata un attore chiave nello sviluppo dell’espansione internazionale del gruppo.

Dopo la vendita, Clicars manterrà il suo marchio e la sua indipendenza operativa come azienda spagnola, che ora sarà gestita da José Carlos del Valle, nominato mministratore delegato dell’azienda lo scorso aprile, insieme al supporto di un comitato di gestione con profili come Alba Manzanero, Direttore Marketing (CMO) di Clicars, e Iván Velasco, Chief Technology Officer (CTO), che continueranno a guidare la crescita dell’azienda nei prossimi anni insieme a nuove aggiunte.

Dalla società di compravendita hanno ricordato che alla fine dell’anno solare 2021, Clicars ha realizzato una crescita del 174 per cento rispetto all’anno precedente e un fatturato di 187 milioni di euro nel primo semestre del suo anno fiscale (da ottobre 2021 a marzo 2021). 2022), che rappresenta una crescita del 138 per cento rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Allo stesso modo, nell’ultimo anno la forza lavoro si è moltiplicata per 2,5, raggiungendo oltre 600 dipendenti.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico ritira le modifiche al contratto con i fornitori