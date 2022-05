Alfa Romeo: ecco quali sono le priorità

Alfa Romeo nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma con tanti nuovi modelli. Il responsabile del Biscione in Nord America, Larry Dominique, ha ribadito nelle scorse ore quelle che sono le priorità per lo storico marchio milanese in questo momento. Il dirigente della casa automobilistica di Stellantis ha confermato che per il rilancio il Biscione dovrà puntare sui SUV che sono la moda del momento e anche sulle auto elettriche. Questo in quanto il mercato ormai va sempre più verso quella direzione e dunque c’è ben poco da fare se non assecondare il tutto.

Alfa Romeo non lancerà una roadster: le priorità per il Biscione sono altre

Per quanto riguarda la possibilità di una erede della Alfa Romeo 4C, Dominique esclude nel breve termine che ciò sia possibile. Si tratta di auto che ormai non hanno più mercato in nessuna area del mondo e dunque investire su vetture di questo tipo significa perdere molti soldi.

Solo in futuro quando nel frattempo le cose per il Biscione saranno notevolmente migliorate allora sarà possibile lanciare auto di questo tipo ma solo ed esclusivamente in edizione limitata. Il riferimento va alla nuova Alfa Romeo Duetto di cui ha parlato lo stesso CEO Imparato nei mesi scorsi che comunque arriverebbe non prima del 2028 e solo in pochissime unità.

Dominique ha detto anche una cosa interessante e cioè che le auto sportive che sono state lanciate di recente in generale sono sempre berline a 4 posti. Ormai chi cerca un’auto sportiva vuole comunque una vettura capiente e non una due posti.

Dunque per chi cerca una Alfa Romeo sportiva nel vero senso della parola si dovrà accontentare della future GTV che tornerà nelle vesti di berlina coupé a 4 posti totalmente elettrica. Dominique fra il serio e il faceto ha detto che comunque tutte le auto di Alfa Romeo compresi i SUV hanno comunque come propria caratteristica la sportività che è insita in tutte le auto della casa automobilistica del Biscione.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: la scuderia del Biscione vede la Mercedes come una squadra rivale