Ferrari F355: a Bologna simula il furto ma la nasconde per 25 anni

Un uomo, nell’ormai lontano 1997, denunciò il furto della sua Ferrari F355, a Bologna. Ora la vettura è stata ritrovata, ma la “rossa” era rimasta nel suo garage, nascosta per 25 anni. Non sappiamo di che versione si tratti, ma stiamo parlando di una delle creature più belle dell’era moderna del “cavallino rampante”. Il suo acquisto avvenne con la formula del leasing.

Poco dopo aver coronato il sogno, il tizio si era recato in commissariato, sostenendo di essere stato spogliato della supercar, in un’area urbana (peraltro molto trafficata) del capoluogo emiliano, ad opera di qualche malvivente. A raccogliere la denuncia era stato un giovane ispettore. Questo non era stato convinto del tutto dal racconto. Alcuni elementi della narrazione, infatti, lo lasciavano perplesso, ma non c’era nulla di concreto a beneficio del dubbio. Quindi il caso passò per buono, anche perché l’owner consegnò agli agenti le chiavi del suo meraviglioso giocattolo.

Forse, per un certo periodo, la Ferrari F355 fu nascosta da qualche altra parte, per evitare eventuali sopralluoghi in casa da parte degli agenti. Poi, però, fece ritorno in garage, dove è rimasta per 25 anni. Probabilmente avrebbe occupato ancora il suo posto se durante un’uscita, per operazioni di manutenzioni in officina, non fosse stata notata da un collezionista, in cerca di auto storiche.

Un ritrovamento casuale

Quest’ultimo, avendo visto la creatura di Maranello, che forse cercava per un possibile acquisto, ha fatto una ricerca, risalendo alla società di leasing. Una volta contattata, per manifestare il desiderio di comprarla, ha scoperto che la “rossa” risultava rubata. A quel punto è tornata in scena la polizia. Il destino ha voluto che ad occuparsi del caso sia stato lo stesso uomo delle forze dell’ordine che da ispettore aveva redatto il verbale del furto, promosso negli anni al ruolo di commissario.

A lui è toccato il compito di interrogare nuovamente il protagonista, ora settantenne, della strana vicenda, di stampo davvero cinematografico. Questa volta è stato il vecchio denunciante ad essere denunciato, per simulazione di reato e appropriazione indebita. La Ferrari F355 è tornata alla società di leasing. Stiamo parlando una supercar davvero speciale, che fa sognare ad occhi aperti. Rispetto alla 348, da cui deriva, risulta più elegante e classica nei lineamenti.

Ferrari F355: un’opera d’arte

Il debutto del modello risale al 1994. Tre le varianti di carrozzeria in cui ha preso forma nel tempo: coupé (berlinetta), targa (GTS) e aperta (Spider). Cuore pulsante di questa “rossa” è un motore aspirato V8 da 3.5 litri di cilindrata, con 5 valvole per cilindro, che eroga una potenza massima di 380 cavalli a 8250 giri al minuto. Straordinarie, per i suoi anni, le prestazioni della Ferrari F355, accompagnate da un sound inebriante. Volete alcune cifre? Eccole: accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.7 secondi, chilometro con partenza da fermo in 23.7 secondi, velocità massima di oltre 295 km/h. Il tutto in un quadro dinamico votato all’eccellenza.

Notevole il lavoro svolto da Pininfarina sul fronte aerodinamico, grazie anche allo sfruttamento della sesta faccia: il fondo, in questo caso carenato, per orientare i flussi nella missione deportante. Le linee della carrozzeria, così, non sono sporcate e si offrono in uno splendore unico, che ancora oggi lascia a bocca aperta. La Ferrari F355 è armonica e proporzionata, aggressiva e pulita nelle sue espressioni dialettiche. Un vero capolavoro, in grado di superare i ritmi delle mode e le rughe del tempo.

Fonte | Corriere della Sera