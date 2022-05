Stellantis: annunciati nuovi cambiamenti nel team manageriale

Dopo 15 mesi di attività, e nell’ambito della realizzazione del piano strategico Dare Forward 2030 presentato a marzo 2022, Stellantis ha annunciato poco fa dei cambiamenti al suo interno che saranno effettivi dal 1° giugno 2022.

Maxime Picat ricoprirà il ruolo di Chief Purchasing e Supply Chain Officer, prendendo il posto di Michelle Wen che perseguirà progetti personali. Picat ha dimostrato una visione strategica e una leadership nel corso della sua carriera internazionale nel manufacturing, nel management della regione e del brand.

Stellantis: ecco i cambiamenti al team manageriale che andranno in vigore il 1° giugno

Le sue capacità analitiche e personali permetteranno di creare rapporti di fiducia con i fornitori e migliorare le prestazioni del gruppo automobilistico italo-francese nel breve e medio termine in questo settore strategico di attività, focalizzato sulla riduzione del costo dei veicoli elettrici del 40% per mantenerne l’accessibilità.

Allo stesso tempo verrà implementata una strategia di approvvigionamento resiliente che sia affidabile indipendentemente dallo scenario. Le attività di purchasing e supply chauin sono al centro della performance di Stellantis.

Uwe Hochgeschurtz è stato nominato Chief Operating Officer di Enlarged Europe, prendendo il posto di Maxime Picat. Hochgeschurtz è un profilo esperto nel settore delle vendite e del marketing ed è dotato di forti valori di leadership, apertura alle sfide della trasformazione come l’elettrificazione, vendite online e marketing digitale.

Vanta oltre 30 anni di esperienza a livello internazionale nel settore automobilistico, soprattutto nell’ambito delle vendite globali. Possiede inoltre una forte capacità di implementare rapidamente le decisioni, comunicare in modo efficace con i suoi team e fornire un impulso attivo per creare una dinamica vibrante in questa regione strategica.

Florian Huettl sostituisce Uwe Hochgeschurtz e si unirà al Top Executive Team di Stellantis come Chief Executive Officer di Opel & Vauxhall. È entrata a far parte di Stellantis a marzo 2021 come Sales & Marketing Leader di Enlarged Europe per Opel, dopo aver gestito con successo varie posizioni nel settore automobilistico in diversi paesi tra cui Regno Unito, Germania e Russia. Guiderà lo sviluppo commerciale mondiale dell’unico brand tedesco del portfolio Stellantis e la sua transizione nell’era elettrica.

Alison Jones sarà promossa a senior vicepresidente Circular Economy e riporterà a Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer. Darà nuovo slancio all’economia circolare, uno dei pilastri fondamentali del piano Dare Forward 2030, con l’obiettivo di raggiungere i 2 miliardi di euro di ricavi nel 2030 moltiplicando per quattro i ricavi derivanti dal ciclo di vita di ogni prodotto e per 10 quelli generati dal processo di riciclo. Jones vanta una grande leadership, una solida conoscenza aziendale, una continua dedizione ai team aderenti alla trasformazione e una visione strategica.

Infine, Paul Willcox, attualmente leader di Vauxhall UK, prenderà il posto di Alison Jones, semplificando così l’organizzazione nel Regno Unito.