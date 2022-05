Stellantis conquista il mercato sudamericano grazie ai suoi brand

Stellantis avanza nella leadership in Sud America e nei tre maggiori mercati della regione: Brasile, Argentina e Cile.

Da inizio anno, il gruppo italo-francese ha venduto un totale di 249.000 veicoli nel mercato sudamericano, pari a una quota del 23,5% delle vendite nella regione. Da gennaio ad aprile, Stellantis ha venduto 173.600 veicoli in Brasile (33,8% di quota di mercato), 47.400 unità in Argentina (36,4%) e 16.900 veicoli in Cile (11,4%).

Stellantis: Brasile, Argentina e Cile sono i mercati chiave del gruppo italo-francese

Fiat è il marchio che spicca di più in Sud America, con 140.000 unità vendute e una quota del 13,2% nel periodo. Tra i marchi di Stellantis, Jeep ha raggiunto 48.600 unità (4,6% di quota di mercato), Peugeot ha immatricolato 37.000 veicoli (3,5%), Citroën 16.600 unità (1,6%), seguita da Ram con 4400 unità (0,4%), Opel (1600) e DS Automobiles (472).

Fiat ha chiuso il quadrimestre con 113.500 esemplari immatricolati in Brasile, con una quota di mercato pari al 22,1%. È stato il marchio più venduto nel paese nel periodo, mantenendo la buona performance che da 16 mesi consecutivi gli assicura la leadership di mercato.

Tra i dieci modelli più venduti in Brasile per l’anno, quattro sono dello storico marchio torinese. Il pick-up Fiat Strada guida la classifica come il veicolo più venduto nel mercato nazionale, con 29.700 unità immatricolate (5,8% delle vendite totali). Ci sono anche Mobi, Toro e Argo.

Jeep ha venduto 41.000 unità nell’anno nel mercato brasiliano, raggiungendo l’8% di quota di mercato, considerando il totale delle vendite di auto e veicoli commerciali leggeri. Questo risultato riflette una crescita dell’1,2% in relazione alla sua partecipazione nello stesso periodo dell’anno precedente. La Jeep Compass, con oltre 19.000 unità, è tra i dieci modelli più venduti in Brasile.

Molto bene anche Peugeot e Citroën

Con 12.200 esemplari consegnati nei primi quattro mesi del 2022, Peugeot ha registrato una crescita del 96% rispetto allo stesso periodo del 2021 e continua ad essere il marchio in più rapida crescita in Brasile. La nuova Peugeot 208 resta sotto i riflettori: da gennaio ad aprile le sue vendite sono cresciute del 155% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il marchio detiene una quota del 2,4% del mercato nazionale.

Citroën continua a guadagnare quote di mercato. Da gennaio ad aprile, il marchio ha registrato 6300 unità, in crescita del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e conquistando una quota di mercato dell’1,2%. Alle buone performance nel segmento dei veicoli utilitari leggeri si sono aggiunte le buone vendite della Citroën C4 Cactus, cresciute di circa il 50%, facendo leva sulle prestazioni del marchio. Allo stesso tempo, Ram ha chiuso il trimestre con 484 vendite nel mercato brasiliano.

Ecco come sono andate le vendite in Argentina e Cile

Stellantis continua a guidare il mercato argentino. L’azienda ha superato le 47.000 unità vendute tra gennaio e aprile, pari al 36,3% del mercato locale. Il clou è stato il marchio Fiat, con più di 22.000 veicoli venduti e una quota di mercato del 17,5%, seguito da Peugeot, con oltre 14.000 unità (10,8% del mercato). Citroën ha superato le 5600 unità vendute (4,4% di quota) mentre Jeep le 4000 (3,1%). Ram ha venduto 451 esemplari mentre DS Automobiles 296.

Le vetture più vendute nel mercato argentino nel trimestre sono di Stellantis: la Fiat Cronos continua a essere leader nel segmento delle auto, con oltre 17.300 unità vendute, seguita dalla Peugeot 208 che ha totalizzato 9400 unità vendute.

Stellantis procede spedito anche in Cile, con 16.900 esemplari consegnati da gennaio (11,4% di quota). Il marchio del gruppo più apprezzato è stato Peugeot, con 7700 unità vendute (5,18%). Seguono Citroën (2900), Ram (2500), Jeep e Opel, con 1600 unità ciascuna. Seguono Fiat con 439, e DS Automobiles nel segmento premium con 137.