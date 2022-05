Stellantis si impegna a preservare i posti di lavoro

Intervenendo al vertice Future of the Car del Financial Times, Carlos Tavares ha evidenziato le varie iniziative che Stellantis sta intraprendendo al fine di preservare i suoi lavoratori nei suoi 14 marchi. Ha detto che l’azienda, a poco più di un anno dalla sua costituzione, è ora in “modalità di esecuzione”, avendo stabilito i suoi piani di elettrificazione a lungo termine all’inizio di quest’anno.

Stellantis: Carlos Tavares si impegna a preservare i posti di lavoro in questa fase di transizione

Lancerà solo veicoli elettrici in Europa a partire dal 2026, aumenterà i ricavi del 72 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2021, aumenterà la capacità di produzione delle batterie a 400 GWh a livello globale entro il 2030 e raggiungerà la neutralità di carbonio entro il 2038.

“La sfida principale in questa modalità di esecuzione”, ha detto Tavares, “è portare tutti con noi. Avremo bisogno di tutti i talenti, alcuni di loro impareranno cose nuove, saranno istruiti e riqualificati su altre tecnologie”. I suoi commenti saranno una rassicurazione per i dipendenti delle numerose strutture di produzione e ricerca di Stellantis in tutto il mondo, dove fino a poco tempo fa l’attenzione era rivolta al lancio e al perfezionamento di un’offerta di prodotti ICE tradizionale.

“Possiamo trarre vantaggio dai talenti di questo Stellantis appena creato e possiamo trarre vantaggio dalla loro capacità di apprendimento, perché dobbiamo anche fidarci della loro capacità di apprendimento – il fatto che hanno bisogno di imparare nuove cose, nuove discipline e nuove tecnologie”, ha affermato Tavares.

Dopo il recente annuncio di una partnership tra Stellantis e il colosso tecnologico Amazon, Tavares ha riaffermato il suo impegno per la connettività e ha spiegato il ruolo che svolgerà nel preservare la forza lavoro. “Stiamo creando un’accademia di software specifica per formare più di 1000 ingegneri e istruirli sulle tecnologie software ogni singolo anno”, ha promesso.

Tutto fa parte di quello che Tavares chiama un approccio all’elettrificazione a 360 gradi che considera ogni aspetto del processo al di là dell’offerta di mobilità. Come esempi delle sue aree di interesse sono stati citati l’approvvigionamento di una fornitura di energia pulita per i veicoli elettrici e l’incoraggiamento dello sviluppo di infrastrutture per farli funzionare.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Vigo produce il suo 15 milionesimo veicolo