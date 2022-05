Stellantis Vigo produce il suo 15 milionesimo veicolo

Lo stabilimento Stellantis di Vigo ha raggiunto questo lunedì i quindici milioni di veicoli prodotti da quando ha iniziato la sua attività in città nel 1958. Il veicolo a cui corrisponde questo onore è una Citroën ë-Berlingo grigia dotata di un motore elettrico da 100 kW (136 CV ) e la cui destinazione è la città di Valencia.

Stellantis a Vigo prodotti 15 milioni d veicoli dal 1958

“Commemoriamo oggi il quindici milionesimo veicolo prodotto a Vigo. Il modello milionario, la nuova Citroën ë-Berlingo, è un simbolo del nostro saper fare, del lavoro di generazioni di lavoratori profondamente coinvolti nell’efficienza e nella qualità”, ha affermato in un comunicato il direttore della fabbrica, Ignacio Bueno.

“Con 15 milioni di veicoli, Vigo è la fabbrica con il più alto volume di produzione in Spagna fino ad oggi. Ci congratuliamo per questo e, insieme ai nostri fornitori e partner, continueremo a impegnarci per offrire le migliori soluzioni di mobilità sostenibile e soddisfare le aspettative dei nostri clienti”, ha aggiunto.

Secondo l’azienda, questo veicolo è un vero riflesso della strategia di elettrificazione di Citroën e Stellantis, in cui la Spagna ha un ruolo di primo piano come paese produttore. La Citroën Berlingo iniziò ad essere prodotta a Vigo nel 1996e da allora tre generazioni di questo veicolo hanno visto la luce, raggiungendo una cifra di produzione di 3.066.122 unità nello stabilimento. La terza generazione di questo modello commerciale è stata rilasciata nel 2018, offrendo, da luglio 2021, la versione completamente elettrica, prodotta nel Sistema 2 dello stabilimento.

La Citroën Berlingo detiene il record di permanenza in fabbrica: 26 anni, insieme al Partner Peugeot, seguiti da altri modelli emblematici prodotti a Vigo come la Citroën 2CV, prodotta per 25 anni, e la Citroën C15, rimasta in produzione linee 21 anni. Il progetto di industrializzazione della Citroën ë-Berlingo ha avuto il sostegno della Xunta de Galicia.

Secondo Nuno Marques, direttore di Citroën Spagna e Portogallo, “con la commercializzazione della sua versione 100% elettrica Citroën ë-Berlingo, il veicolo multiuso della casa francese è diventato un ambasciatore della strategia di elettrificazione del marchio e di riconversione della Spagna in un paese che produce Veicoli a emissioni “zero” grazie, in parte, alla strategia “Made in ë-Spain” di Citroën”.

Ti potrebbe interessare: Stellantis e TheF Charging ampliano la loro rete di ricarica per veicoli elettrici

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!