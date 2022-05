Ferrari Purosangue: nuovo video spia

Ferrari Purosangue è stato nuovamente avvistato in versione prototipo camuffato in un video pubblicato su YouTube da Niki Motorsport nelle scorse ore. Il veicolo è stato recentemente immortalato durante i test per le strade vicino allo stabilimento Ferrari di Maranello in Italia. Questo SUV è il primo per il marchio Ferrari che ha dedicato anni allo sviluppo di questo modello. Con un debutto previsto per la seconda metà del 2022, il primo SUV della Ferrari è quasi pronto ormai.

Ferrari Purosangue: Il SUV del cavallino rampante nuovamente avvistato

Il SUV Ferrari Purosangue sarà la prima incursione della Ferrari nel mercato in crescita dei SUV ad alte prestazioni ultra-lusso. Dovrà competere con Lamborghini, Aston Martin, Bentley e praticamente ogni altro marchio di lusso che costruisce SUV ad alte prestazioni. La Ferrari ha trascorso gli ultimi anni a progettare il SUV Purosangue e ha recentemente confermato che avrà un nuovo motore V12.

L’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna ha recentemente confermato che la Ferrari ha testato numerose opzioni di motore diverse, ma alla fine ha scelto un V12 come scelta corretta per il mercato. L’attesa per il debutto di questo modello è particolarmente elevata nel mondo dei motori. Sono in tanti a voler conoscere nel dettaglio come sarà questo SUV quando finalmente metterà piede sul mercato.

Questa auto dovrebbe diventare uno dei modelli più venduti in assoluto dalla Ferrari. Grazie a Ferrari Purosangue la casa automobilistica del cavallino rampante dovrebbe aumentare e non di poco le sue immatricolazioni- E’ probabile che grazie a questo modello già nel 2022 un nuovo record di vendite possa essere raggiunto dalla Ferrari. Quanto al giorno della sua presentazione si vocifera il 16 giugno ma al momento non c’è nulla di certo.

