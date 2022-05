Bollo auto scaduto, ecco dove e come pagarlo

Una tassa automobilistica non pagata, cioè il bollo auto, può essere un serio problema. Può esporre a sanzioni, multe, fermi amministrativi, confische e pignoramenti. Il bollo va sempre pagato. E i metodi per pagarlo sono davvero molteplici. Ma non sempre è possibile utilizzarli tutti. Infatti, soprattutto per il bollo auto pagato in ritardo, occorre prestare attenzione. Innanzi tutto va pagato. E poi, occorre pagarlo nei luoghi e presso le strutture predisposte. Ecco come fare e perché conviene sempre pagare subito o nel più breve tempo possibile.

Dove pagare il bollo auto scaduto

Per un bollo auto non pagato, meglio provvedere prima di finire nella riscossione coattiva del concessionario alla riscossione italiano. Infatti è Agenzia delle Entrate Riscossione, ente che ha preso il posto di Equitalia, il concessionario alla riscossione che può avviare le procedure di esecuzione forzata per i contribuenti morosi.

Quindi, meglio pagare il bollo, anche se in ritardo. Anche perché le modalità di pagamento da usare in caso di tassa automobilistica versata in ritardo non sono certo poche.

Rimediare quanto prima all’omesso pagamento del bollo è prioritario e assolutamente fattibile.

Il pagamento può essere fatto in molti modi. In ogni caso il contribuente che paga in ritardo, non è esente da alcune conseguenze.

Pagare un bollo auto in ritardo espone il trasgressore a dover versare oltre alla tassa, anche un importo aggiuntivo sotto forma di sanzioni e interessi. E naturalmente, più si protrae il ritardo nel pagamento, più si pagano sanzioni ed interessi.

Dove e come si paga in bollo auto scaduto

Prima si paga meno si paga. Questa è una massima che calza perfettamente al bollo auto. Con pagamento effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, si paga una sanzione pari allo 0,1%.

Va sottolineato che il termine ultimo per pagare un bollo auto è l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza.

Un bollo che scade a maggio può essere pagato entro il 30 giugno. Ed è dal 30 giugno che si inizia a calcolare i 15 giorni. Per versare un bollo scaduto occorre utilizzare:

Il sito della propria Regione di residenza a cui il bollo è dovuto se hanno una sezione ad hoc prevista;

Il sito dell’ Automobile Club Italia (ACI);

(ACI); I servizi di Home banking che oramai tutti gli istituti di credito hanno;

L’Applicazione per smartphone IO;

Le sedi fisiche e territoriali dell’ACI;

Le sedi fisiche e territoriali delle Regioni;

Una qualsiasi Agenzia di pratiche automobilistiche;

Un ufficio Postale;

Gli sportelli bancomat se abilitati;

Tabaccai e attività commerciali che aderiscono al sistema PagoPA.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!