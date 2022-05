Stellantis: importante nomina per Fiat e Abarth in UK

Stellantis annuncia importante nomina in UK. Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares a livello globale ha promosso Iain Brown, responsabile della customer experience e della qualità per Abarth, Fiat, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep, nel ruolo di direttore vendite di Fiat e Abarth UK.

Importante nomina nel Regno Unito per il gruppo Stellantis

Stellantis ha affermato che Brown si assumerà la responsabilità dello sviluppo e dell’attuazione della strategia di vendita dei marchi italiani con l’obiettivo di aumentare la quota di mercato in modo sostenibile, migliorando al contempo l’esperienza del cliente. Brown è entrato in Fiat come responsabile delle vendite di zona nel 2008 e ha ricoperto vari ruoli, tra cui quello di responsabile delle vendite regionali e responsabile delle operazioni di vendita nazionali.

Nel suo nuovo ruolo Brown riporterà al country manager di Fiat e Abarth Greg Taylor. Il nuovo direttore delle vendite delle due case automobilistiche italiane ha dichiarato: “Sono entusiasta di assumere la posizione di Direttore Vendite per Fiat e Abarth UK e non vedo l’ora di lavorare insieme per costruire una chiara tabella di marcia per la strategia di vendita per i rispettivi marchi.”

Taylor ha dichiarato: “Inutile dire che siamo lieti di nominare Iain nel ruolo di Direttore Vendite per Fiat e Abarth. “Avendo lavorato sul campo fin da quando è entrato a far parte della famiglia Stellantis nel 2008, ha una lunga conoscenza del prodotto e un’affinità con i due marchi, che saranno fondamentali per lo sviluppo e l’attuazione della nostra futura strategia di vendita per i marchi Fiat e Abarth nel UK.” Ricordiamo che quel mercato è considerato da Stellantis come uno dei più importanti in assoluto per quanto concerne il futuro del gruppo nel settore auto.

