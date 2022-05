Stellantis ha registrato una crescita del 6% ad aprile in Messico

Stellantis Mexico ha registrato vendite di 5.544 unità ad aprile. Per effetto di questi numeri il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles registra in quel paese una crescita del 6 per cento rispetto all’anno precedente. Il marchio con il maggior numero di vendite del Gruppo è stato Dodge. Alfa Romeo ha venduto 17 unità. Chrysler ha venduto 2 unità ad aprile.

Stellantis: immatricolazioni in crescita ad aprile in Messico per il gruppo automobilistico

Dodge ha registrato vendite di 2.636 unità, il miglior aprile dal 2013. Dodge Attitude ha registrato le migliori vendite di aprile nella sua storia. Dodge Durango ha aumentato le sue vendite del 20% rispetto ad aprile 2021. Dodge Challenger ha aumentato le sue vendite del 9%. Dodge Journey e Dodge Charger hanno venduto rispettivamente 502 unità e 156 unità.

Tra gli altri marchi di Stellantis, Fiat ha venduto 303 unità. Fiat Argo ha venduto 189 unità. Fiat Mobi ha venduto 77 unità. Jeep ha venduto 1.011 unità. Jeep JT ha riportato le migliori vendite di aprile della sua storia. Jeep Compass ha registrato le migliori vendite di aprile dal 2015. Jeep Wrangler e Jeep Grand Cherokee hanno venduto rispettivamente 366 unità e 211 unità. Wagoneer ha venduto 17 unità.

Peugeot ha registrato vendite di 401 unità. Peugeot Expert ha registrato le migliori vendite di aprile della sua storia. Le vendite di Peugeot 3008 sono aumentate del 56% rispetto ad aprile 2021. Peugeot Landtrek ha collocato 104 unità nel mercato messicano.

Ram ha registrato vendite di 1.174 unità. Ram 1500 ha immesso 691 unità nel mercato messicano. Ram 4000 ha venduto 260 unità. Ram 700 ha venduto 106 unità, mentre Ram 2500 ha venduto 54 unità.

Dunque per Stellantis almeno dal Messico arriva una buona notizia a differenza di quanto registrato in Europa dove invece il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares deve fare i conti con una forte contrazione delle vendite di auto.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: se le cose continuano così nel giro di pochi anni nelle sue fabbriche ci potrebbe essere carenza di personale

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!