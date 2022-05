Stellantis: sarà presente ad Autopromotec

Anche Eurorepar Car Service sarà presente alla 29esima edizione di Autopromotec, la principale kermesse organizzata in territorio italiano basata sulle attrezzature e l’aftermarket delle quattro ruote. Dalla conclamata fama, la manifestazione terrà luogo a Bologna dal 25 al 28 maggio 2022. Eurorepar Car Service è il network di officine addetto alla manutenzione e riparazione delle vetture. La missione della società, controllata al 100 per cento dal gruppo Stellantis, è di soddisfare le esigenze di una vasta platea di pubblico. Qualunque sia la marca del veicolo posseduto, gli automobilisti riceveranno il supporto desiderato.

Stellantis ad Autopromotec con Eurorepar Car Service

:

Lo spirito di Eurorepar Car Service ben si sposa con la filosofia generale della casa madre. Difatti, il gruppo Stellantis intende accontentare a pieno i bisogni di mobilità di qualsivoglia cliente. In tal caso, si tratta, però, dell’attività di post-vendita, un fattore altrettanto rilevante nella selezione della macchina da acquistare. Per far fronte agli attuali trend, la rete Eurorepar Car Service propone il listino prodotto di ricambi Eurorepar. Che, giunta nel 2022 a compiere i suoi primi vent’anni di onorata carriera, vanta oltre 15 mila referenze. In totale, copre il 90 per cento dei modelli di auto in circolazione: dai freni alla distribuzione, dai filtri alla climatizzazione, passando pure attraverso gli pneumatici Reliance, arrivati alla seconda generazione, fino agli oli e ai fluidi tecnici, ogni singola voce ha rilievo.

In aggiunta, gli aderenti alla rete Eurorepar Car Service ottengono: un servizio tecnico e di consulenza; un corso di preparazione in sinergia con Texa; l’opportunità di prendere parte ad una community social dove i riparatori trovano notizie utili e hanno la possibilità di confrontarsi con i colleghi; attività di marketing e comunicazione degne di nota.

La vetrina di Autopromotec sarà utile a diffondere la conoscenza di Eurorepar Car Service. Il proposito è di consolidarne ancor di più la capillarità lungo il Belpaese. Oggi il brand supera le 400 officine e mira a tagliare il traguardo delle 500 entro la fine del 2022, circa il 10 per cento della presenza nel panorama mondiale. Difatti, Eurorepar Car Service è già operativo in 30 Paesi, compresa la Cina e gli Stati del Sud America, con circa 5.700 punti vendita.

