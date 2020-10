Eurorepar vende il milionesimo pneumatico Reliance in due anni

Eurorepar, il brand che ha permesso a PSA di debuttare nel mercato degli pneumatici, ha registrato la vendita del milionesimo pneumatico Reliance in soli due anni. La vendita di gomme è molto importante per aumentare gli ingressi nelle officine.

Gli pneumatici Reliance proposti da Eurorepar sono stati progettati per garantire un eccellente rapporto fra prestazioni e prezzo e fornire ai professionisti dell’aftermarket automobilistico una soluzione che copre fino al 75% delle esigenze del parco circolante.

Reliance: Eurorepar ha venduto lo pneumatico n°1.000.000 in soli due anni

Realizzati sulla base di rigorose specifiche elaborate dagli ingegneri di PSA, gli pneumatici Eurorepar Reliance puntano su qualità, completezza (48 modelli estivi da 13 a 17” e 26 invernali da 13 a 18”) e disponibilità della propria offerta.

Yann Le Ny, responsabile business pneumatici di PSA, ha dichiarato: “Il miglior pneumatico, a prescindere dalle sue prestazioni intrinseche, è quello disponibile subito! Abbiamo quindi lavorato il più possibile sulle scorte per soddisfare le aspettative dei nostri Riparatori con un tasso di servizio impeccabile“.

L’intera offerta Reliance di Eurorepar è disponibile in modo permanente per rifornire i 140 Hub Distrigo presenti in tutto il mondo (di cui 16 in Italia) in tempi molto brevi e soddisfare così tutti gli ordini. Le officine dispongono di un’interfaccia che permette loro con pochi click di visualizzare tutte le referenze Reliance, lo stock disponibile presso il loro Hub Distrigo di riferimento, ordinarle e riceverle, tutto nello stesso giorno.

Le Ny ha concluso affermando: “Identificare la corretta referenza disponibile è un altro prerequisito per supportare i nostri Riparatori in modo che possano reagire rapidamente per soddisfare i loro Clienti automobilisti e fidelizzarli. Il nostro strumento di ricerca per gli pneumatici è particolarmente efficace in questo settore“.

Secondo quanto dichiarato dal gruppo automobilistico francese, gli pneumatici Reliance di Eurorepar riescono a garantire delle ottime prestazioni grazie a sicurezza, comfort di guida, longevità e robustezza. In Italia, la gamma di ricambi Eurorepar è disponibile in tutte le officine Citroën, DS, Opel, Peugeot ed Eurorepar Car Service.

