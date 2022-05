Stellantis: investimento da 3,4 miliardi di dollari in Ontario

Stellantis ha ufficialmente annunciato di voler effettuare un investimento da 3,4 miliardi di dollari negli stabilimenti di Windsor e Brampton in Ontario, che accelererà la creazione di una delle catene di fornitura di veicoli elettrici più integrate verticalmente del Nord America. Il gruppo automobilistico ha fatto sapere che vuole riorganizzare e modernizzare entrambi gli impianti, convertendoli in strutture di assemblaggio di veicoli flessibili e multi-energia pronte per produrre i veicoli elettrici del futuro.

Grosso investimento in Ontario per Stellantis

Stellantis costruirà anche due nuovi centri di ricerca e sviluppo a Windsor, incentrati sui veicoli elettrici e sulla tecnologia delle batterie per veicoli elettrici. Il governo provinciale sosterrà tutti questi investimenti con un finanziamento di 513 milioni di dollari. Il Premier Doug Ford ha affermato che quello di oggi è un altro esempio del fatto che il piano del governo provinciale per rilanciare l’Ontario sta offrendo vittorie ai lavoratori e alle comunità.

Stellantis costruirà una nuova linea di assemblaggio di veicoli multi-energia flessibile nel suo stabilimento di Windsor. I funzionari affermano che questa riorganizzazione strategica diversificherà la capacità dell’azienda introducendo modelli elettrici a batteria o ibridi nella linea di produzione per soddisfare la crescente domanda dei consumatori di veicoli a basse emissioni.

Mark Stewart, Chief Operating Officer, FCA in Nord America, afferma che questi investimenti riaffermano il loro impegno a lungo termine nei confronti del Canada e rappresentano un passo importante verso i veicoli a emissioni zero.

Stewart ha anche confermato che entrambi gli stabilimenti lavoreranno su tre turni una volta completato la ristrutturazione. Stellantis modernizzerà anche il suo Centro di ricerca e sviluppo automobilistico a Windsor espandendo e costruendo due centri di competenza.

I centri di competenza per i test sui veicoli elettrici e sui pacchi batteria renderanno l’Ontario un importante centro di ricerca e sviluppo per l’azienda in tutte le fasi della produzione, dalla progettazione allo sviluppo.

Oltre alla ricerca e sviluppo, i centri offriranno anche importanti opportunità a talenti locali, università, college e start-up per partecipare allo sviluppo dell’ecosistema dei veicoli elettrici dell’Ontario. A Brampton, Stellantis installerà una linea di montaggio flessibile in grado di produrre veicoli elettrici e ibridi a batteria.

