Stellantis farà un importante annuncio a Windsor

Importanti novità per Stellantis dal Canada. Il Chief Operating Officer del gruppo automobilistico per il Nord America, Mark Stewart, sarà a Windsor lunedì, dove dovrebbe fare importanti annunci relativi al futuro dello stabilimento di assemblaggio di Windsor e l’impianto di batterie recentemente annunciato che sarà intrapreso a livello locale in collaborazione con LG Energy Solutions.

Oggi in Canada novità importanti per il gruppo Stellantis

Il comunicato stampa della società ha confermato che Stewart sarà affiancato da alti funzionari del governo federale e provinciale per la conferenza stampa delle 13:00 presso il Centro di ricerca e sviluppo automobilistico di Stellantis a Rhodes Drive. Fonti hanno detto allo Star che il primo ministro Justin Trudeau e il premier Doug Ford dovrebbero partecipare.

Diverse fonti hanno anche confermato che l’annuncio previsto di nuovi investimenti varrà diverse centinaia di milioni di dollari di investimenti locali. Stellantis si è già impegnata a investire fino a 1,5 miliardi di dollari per aggiornare lo stabilimento di assemblaggio di Windsor per produrre nuovi modelli di veicoli elettrici e versioni aggiornate del minivan Chrysler Pacifica.

La società ha anche precedentemente confermato ai funzionari di Unifor l’intenzione di ripristinare l’impianto su tre turni una volta che l’impianto sarà stato riorganizzato per la produzione di veicoli elettrici. Il numero uno del marchio Chrysler Christine Feuell ha dichiarato all’inizio di quest’anno al Consumer Electronics Show di Las Vegas che Windsor Assembly era nell’elenco degli impianti presi in considerazione per la produzione della nuova versione finalizzata della Chrysler Airflow Concept.

Vedremo dunque che novità arriveranno nelle prossime ore. Si vocifera dell’annuncio di quando esattamente sarà avviata la produzione nei prossimi anni a Windsor della versione di produzione di Chrysler Airflow e anche di un nuovo minivan completamente elettrico che prenderà il posto della Pacifica. Ovviamente non possiamo escludere sorprese.

