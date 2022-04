Stellantis: YES-Europe convegno annuale con PoliENERGY a Torino

Venerdì 22 e sabato 23 aprile si è svolto presso lo Stellantis Heritage Hub di Torino il convegno annuale YES-Europe, organizzato in collaborazione con PoliENERGY. YES-Europe è un’associazione internazionale no-profit che, dal 2016, riunisce studenti universitari e giovani imprenditori appassionati di energia e sostenibilità. PoliENERGY è un’associazione studentesca senza scopo di lucro del Politecnico di Torino. L’evento rappresenta un’opportunità per riavviare gli incontri di persona nell’ambito del programma Academy, organizzato dalla Stellantis e-Mobility Business Unit dal 2019.

Stellantis: a Torino si è svolto la conferenza annuale di YES-Europe

La Stellantis e-Mobility Academy nasce con l’obiettivo di promuovere tra i giovani la cultura legata alla mobilità elettrica. Beneficia di una discussione costante con loro, raccogliendo idee su come la Generazione Z vive attualmente la mobilità e si aspetta di farlo in futuro.

Oltre 13.000 studenti in tutta Europa sono stati coinvolti nelle sue attività nell’arco di due anni, secondo un modello basato su un autentico scambio di esperienze e prospettive: un esempio sono le sfide e gli hackathon che e-Mobility organizza regolarmente con gli studenti, che consentono a Stellantis di avviare progetti multidisciplinari nel campo della mobilità sostenibile. L’evento si è svolto in due giorni: il 22 aprile il tema era energia e tecnologia mentre il 23 è stata la sostenibilità.

“Nel perseguire l’obiettivo della Carbon Neutrality entro il 2038 che abbiamo annunciato nel piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030, è ora più importante che mai coinvolgere le nuove generazioni, attivamente impegnate nel proporre soluzioni innovative volte a favorire la diffusione di stili di vita più attenti all’ambiente”, ha affermato Anne-Lise Richard, Global Head della Stellantis e-Mobility Business Unit.

“La partecipazione attiva degli studenti agli eventi della e-Mobility Academy ci permette di raccogliere idee per offrire nuovi servizi ai clienti che decidono di guidare in elettrico, per migliorare la propria user experience nel rispetto del pianeta”.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: anche il Ministro francese Bruno Le Maire critica lo stipendio del CEO Carlos Tavares

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!