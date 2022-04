Stellantis: anche Bruno Le Maire critica lo stipendio di Tavares

Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire è tornato sull’importo dello stipendio di Carlos Tavares (19 milioni di euro per il 2021) e si è detto favorevole alla “trasparenza sulle differenze salariali”. Questo venerdì mattina Bruno Le Maire ha reagito alla controversa remunerazione del boss del gruppo Stellantis Carlos Tavares, giudicando la somma ” eccessiva “.

Anche per Bruno Le Maire lo stipendio del CEO di Stellantis è eccessivo

Ha inoltre insistito sulla necessità di stabilire “ trasparenza sui divari retributivi”. “La prima cosa è la trasparenza sui divari salariali, nelle aziende, tra lo stipendio mediano o lo stipendio base, e lo stipendio del dirigente d’azienda e del CEO “, ha dichiarato il ministro dell’Economia francese.

È stata anche menzionata la necessità di elaborare proposte a livello europeo. “Se vogliamo ricostruire l’unità della nazione francese, che è una delle sfide più importanti nei prossimi anni, dobbiamo fare proposte europee in materia”. “ Quindi prima proposta, trasparenza e poi, a livello europeo, se dovessimo considerare sistemi di capping, penso che meriti una riflessione ”, ha concluso il ministro. Insomma il maxi stipendio del numero uno di Stellantis continua a tenere banco in Francia nel dibattito politico.

Tra l’altro quello di Carlos Tavares non è nemmeno il più alto tra gli stipendi degli amministratori delegati di case automobilistiche. Quelli di Ford e General Motors lo superano di gran lunga. Stellantis nei giorni scorsi aveva evidenziato come nel 2021 le cose per il gruppo fossero andate molto bene e che lo stipendio del suo boss fosse legato in parte ai risultati raggiunti. Risultati di cui hanno beneficiato gli azionisti con i dividendi, ma anche i dipendenti del gruppo automobilistico che hanno ricevuto cospicui bonus.

