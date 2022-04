Stellantis: la famiglia delle minicar elettriche crescerà ancora

Il boom delle minicar elettriche ha colto Stellantis alla sprovvista. Certo, il gruppo automobilistico italo francese sapeva che tali veicoli godevano di ampia popolarità. Ma non immaginava fin dove si sarebbero spinti. I dati di immatricolazione hanno superato ogni più rosea aspettativa. Un esempio è la Citroen AMI, che sta mietendo successo commerciale con le immatricolazioni aumentate di parecchio nel giro di qualche mese.

Stellantis sulle minicar elettriche: Citroen Ami ha aperto il canale

Del resto, le minicar elettriche consistono in vetture dal costo ridotto e decisamente pratiche da usare. Per mettersi al volante non è nemmeno necessaria la patente. Dunque, godono di parecchio successo pure tra i minorenni. Ad alimentazione green hanno riscontrato una vasta diffusione in tempi recenti e ormai qualsiasi brand intende salire sul carro del vincitore.

Soltanto nel 2021 le minicar elettriche hanno quasi raddoppiato le immatricolazioni, schizzando dalle 24 mila del 2020 alle 42 mila del 2021. Nell’anno in corso gli analisti prevedono un ulteriore forte sviluppo. Ecco perché Stellantis non se ne sta a guardare e punta a presidiare il segmento in misura ancora maggiore. Nel mentre, ha già rafforzato la rispettiva offerta commerciale. Senza effettuare enormi investimenti, il conglomerato ha lanciato per la Casa del Fulmine la Opel Rocks-e, gemella di Citroen AMI.

L’impressione è, comunque, che il bello debba ancora venire. Ve ne abbiamo parlato in diverse occasioni e anche qui vi possiamo confermare i piani inerenti alla rinascita di Fiat Topolino. Secondo le insistenti voci emerse nelle scorse settimane, il Lingotto sarebbe sul punto di rispolverare l’illustre nome. Addirittura, nelle settimane passate il veicolo sarebbe stato mostrato a una selezionata schiera di rivenditori, per conoscerne l’opinione.

Grazie a queste tre proposte, che saranno pressoché uguali, l’amministratore delegato Carlos Tavares desidera dominare il comparto nel Vecchio Continente. Allo stato attuale, qualora pure il futuro approdo del Costruttore (che la fabbricherà presso lo stabilimento di Kenitra, in Marocco) dovesse dare i risultati sperati, non si escludono altri “rinforzi”. La gamma è sì ben assortita, tuttavia finché la clientela risponderà in maniera così calorosa sono possibili degli innesti. La famiglia delle minicar elettriche targate Stellantis è destinata ad allargarsi.

