Leclerc, cattiva partenza a Imola: ecco il motivo

All’avvicinarsi del Gran Premio di Imola l’intero popolo ferrarista nutriva forti speranze per il week-end. Già venerdì, però, Max Verstappen ha dato prova di avere una marcia in più. Il giorno seguente, nel corso della Sprint Race, Charles Leclerc ha avuto una partenza bomba. In men che non si dica è passato al comando. Lo stesso scenario non ha, invece, avuto luogo domenica. Al semaforo verde, il 24enne monegasco ha tentennato, retrocedendo in quarta posizione.

Leclerc: perché è partito male a Imola

Il primo scatto è avvenuto con l’asfalto asciutto e le gomme slick, mentre il secondo con la pista bagnata e le gomme intermedie. Dalle immagini televisive è apparso evidente come la fila di monoposto partita dietro a Leclerc sia maggiormente slittata delle vetture in confronto a quelle dietro alla Red Bull in pole position.

Nelle scorse ore Motorsport.com ha segnalato un piccolo retroscena. L’esperto di tecnica del sito si trovava in griglia di partenza per immortalare le auto, quando, passando accanto alla F1-75 di Charles Leclerc, ha quasi perso l’equilibrio. Il reporter indossava scarpe da barca con la suola in gomma ed è rimasto decisamente spiazzato dalla totale assenza di aderenza su una striscia d’asfalto bitumata per coprire la precedente linea di partenza. Fin da subito ha temuto uno start negativo. Fra l’asse anteriore e quello posteriore della sua vettura c’era un tratto di asfalto terribilmente scivoloso con la pioggia.

Un timore poi rivelatosi fondato. Difatti, al repentino movimento iniziale, la rossa #16 ha poi immediatamente pattinato, con gli pneumatici posteriori che hanno perso grip sulla striscia di asfalto nera. Dalle successive fotografie, scattate al termine del GP, ad asfalto ormai asciugato, è stato possibile scorgere con chiarezza la striscia “incriminata”.

Sull’esito infelice della gara ha inciso comunque pure l’errore commesso da Leclerc al giro 54. Lasciatosi ingolosire dalla possibilità di superare Perez e mettersi n seconda posizione, è entrato alla Variante Alta in maniera troppo decisa. Così, non appena ha transitato con l’intera F1-75 sul cordolo interno, ha perso il controllo, andando a muro. Per fortuna, il motore non si è spento, ma nell’impatto l’ala anteriore ha riportato dei danni, da cui il pit stop obbligato.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!