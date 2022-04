Stellantis: nel 2022 già 60 mila auto in meno in questa fabbrica

Stellantis fino ad ora nel 2022 ha prodotto circa 60.000 auto in meno nel suo stabilimento di Vigo in Spagna. Con questi dati e le previsioni di alti e bassi per i prossimi mesi, tutto indica che il record di produzione che la fabbrica aspira a raggiungere –600.000 unità- sarà nuovamente vanificato, come accaduto nel 2020 per la pandemia e nel 2021 per la crisi dei semiconduttori.

Stellantis: nel 2022 a Vigo prodotte già circa 60 mila auto in meno rispetto allo stesso periodo del 2021

La fabbrica di automobili di Stellantis ha già accumulato 60 fermate da gennaio, la maggior parte tra marzo e aprile, e la prossima settimana paralizzerà nuovamente tutte le attività per due giorni. Il nuovo stop avverrà lunedì 25 e martedì 26 quando le due linee di montaggio saranno chiuse e da mercoledì ci saranno modifiche all’impianto 2, che per pochi giorni produrrà solo minivan e non i furgoni.

Il motivo, come spiegato dall’azienda al comitato, è che il componente mancante riguarda solo questo modello, che cesserà di essere prodotto in estate. Nello specifico, il 30 giugno è l’ultimo giorno di produzione che lo stabilimento ha fissato per la Citroën Grand C4 Spacetourer, il minivan sette posti che dice addio 9 anni dopo la sua prima e 16 anni dopo la prima versione, la C4 Picasso.

Questa stessa settimana il marchio Citroën ha annunciato la fine della vendita del Grand C4 Spacetourer, che ha venduto più di 353.000 esemplari in tutto il mondo e entrerà nella storia di Stellantis come uno dei modelli di maggior successo della fabbrica di Vigo. La catena di montaggio 2 sarà dall’estate una esclusiva per i furgoni che vengono assemblati per i marchi Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall (Opel nel Regno Unito) e Toyota, a cui si aggiungerà la versione per Fiat di cui già la pre-serie viene realizzata.

L’impianto affronta un secondo trimestre di grande incertezza e alti e bassi della produzione che durerà almeno fino a dopo l’estate, lo confermano fonti del settore, sulla base delle previsioni fatte dai fornitori per via della carenza di microchip.

