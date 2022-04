Stellantis: per Macron lo stipendio di Tavares è scioccante

Continuano in Francia le polemiche sul maxi stipendio del CEO di Stellantis Carlos Tavares. Dopo che nei giorni scorsi un portavoce del governo aveva definito il suo stipendio per il 2021 non normale, nelle ultime ore si registra l’intervento di Emmanuel Macron. Il Presidente della Francia ha definito scioccante ed eccessivo lo stipendio di Carlos Tavares, leader del gruppo automobilistico Stellantis, risultante dalla fusione di Peugeot-Citroën e Fiat Chrysler. Il numero uno di Stellantis dovrà ricevere 19 milioni di euro per la sua attività nel 2021.

Carlos Tavares: Emmanuel Macron definisce il suo maxi stipendio eccessivo e scioccante

L’attuale presidente e candidato alla nuova presidenza della Francia ha dichiarato: “Siamo su cifre astronomiche, abbiamo bisogno di massimali” ha dichiarato il presidente uscente, che affronterà la candidata nazionale di Rassemblement Marine Le Pen nel secondo turno delle elezioni presidenziali francesi del 24 aprile.

Macron propone di definire a livello europeo dei massimali contro la remunerazione eccessiva dei grandi capi delle multinazionali. Nei giorni scorsi anche l’assemblea degli azionisti del gruppo Stellantis aveva bocciato i maxi stipendi di Tavares e degli altri dirigenti del gruppo automobilistico.

Il quotidiano Les Échos, che si basa sul rapporto annuale dell’azienda, stima la remunerazione di Carlos Tavares a poco più di 19,1 milioni di euro. Il suo stipendio fisso è quindi aumentato del 17,6 per cento rispetto al 2020, quando era direttore generale di Psa (7,6 milioni).

Ricordiamo che il governo francese attraverso la banca di investimento Bpifrance detiene una quota del 6,2 per cento in Stellantis. Insomma le polemiche sui compensi del numero uno del gruppo automobilistico non accennano a placarsi in Francia ma anzi diventano questione politica in campagna elettorale. Vedremo dunque in proposito nei prossimi giorni che notizie arriveranno dalla Francia.

