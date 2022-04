Nuova Alfa Romeo Alfetta: sarà lei l’anti BMW i7?

Si torna a parlare di una nuova Alfa Romeo Alfetta. Da quando il nuovo numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha detto che in futuro la sua azienda proverà a dare serio filo da torcere a vetture quali Bmw Serie 7 ovviamente le voci su quale modello sarà rivale di questa auto si sono sprecate. In un primo momento si è parlato della nuova Alfa Romeo GTV.

Nuova Alfa Romeo Alfetta: torna nelle vesti di rivale di BMW i7?

Del resto questa auto è stata nominata lo scorso anno dallo stesso Imparato quando ha più volte dichiarato che voleva riportare sul mercato vetture sportive e nomi storici della casa automobilistica milanese.

Qualcuno dunque ha ipotizzato che potesse essere proprio una nuova Alfa Romeo GTV la rivale della nuova Bmw i7 versione completamente elettrica della Serie 7 di BMW. Nelle ultime ore però si dice che anche una nuova Alfa Romeo Alfetta potrebbe essere la vettura ideale per sferrare l’attacco alla casa automobilistica bavarese nel segmento premium del mercato auto in paesi importanti quali Stati Uniti e Cina.

Questa tornerebbe nelle vesti di berlina di grandi dimensioni dal carattere sportivo, moderno e lussuoso. L’auto utilizzerebbe la piattaforma STLA Large di Stellantis e avrebbe solo motori elettrici. La vettura rappresenterebbe il meglio di Alfa Romeo in termini di lusso, prestazioni, materiali e tecnologie. Ci sarebbe anche una versione top di gamma Quadrifoglio.

Una nuova Alfa Romeo Alfetta sarebbe perfetta per rilanciare le quotazioni dello storico marchio milanese a livello globale potendo garantire un cospicuo numero di vendite in mercati quali Medio Oriente, Cina e Stati Uniti. Vedremo dunque se davvero questo progetto si concretizzerà nei prossimi anni o se è destinato a rimanere un sogno chiuso dentro ad un cassetto.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Castello: tutto quel che sappiamo sul futuro E-SUV della casa automobilistica del Biscione [RENDER]

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!