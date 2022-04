Stellantis: la Formula E potrebbe soppiantare la F1

Il gruppo Stellantis non fa mistero di puntare forte sulle auto elettriche. Il produttore di auto pensa che in futuro la Formula E abbia il potenziale per soppiantare la F1. L’ingresso di Maserati in Formula E a partire dalla prossima stagione mostra che le case automobilistiche tradizionali che fanno parte della scena del motorsport sono molto interessate al futuro che la categoria elettrica può offrire.

Stellantis: Carlos Tavares vede un grosso potenziale nella Formula E

In un mondo in cui è necessario trovare sempre più alternative ai combustibili fossili in un modo che non danneggi l’ambiente, la proposta della Formula E si adatta alla sostenibilità. E il direttore esecutivo del Gruppo Stellantis, Carlos Tavares, condivide questo punto di vista.

Stellantis è uno dei più grandi gruppi di case automobilistiche al mondo — il sesto più grande per vendite, che come sappiamo è nato da una fusione tra Fiat Chrysler e il Gruppo PSA. Dal prossimo anno l’azienda avrà due dei suoi marchi contemporaneamente in Formula E: Maserati entrerà come propria squadra e DS Automobiles, che già fa parte della categoria, rimarrà come fornitore di motori.

E il motivo è molto semplice, secondo Tavares: la Formula E “ha il maggior potenziale per la crescita della società”, ritiene il portoghese. Durante il Rome eP, l’ultima gara disputata finora in questa stagione, il manager ha parlato al portale inglese The Race e ha rivelato di vedere un futuro in cui la Formula 1 dovrà sedersi a parlare con la Formula E per trovare un modo per entrambi di sopravvivere – tutto per la sostenibilità. Vedremo dunque se le cose andranno effettivamente così in futuro per la competizione in cui gareggiano auto elettriche.

