Auto ibride 2022: i nostri consigli

Com’era facilmente intuibile, il 2022 è costellato dalla promozione di numerosi modelli di auto “elettrificate” tra cui poter scegliere qualora si desiderasse provare la tipologia e al contempo ridurre il proprio impatto ambientale in un gesto semplice.

Abbiamo dunque deciso di aiutarvi nella scelta tra i modelli mild hybrid, full hybrid o ibrida plug-in e come queste sono fatte in relazione alle caratteristiche e ai prezzi, entrambi da valutare personalmente per il soddisfacimento delle proprie esigenze e al contempo per le proprie disponibilità economiche.

Nel catalogo auto nuove potrete visionare in modo facile e veloce tutte le proposte 2022 grazie all’impostazione ottimale di Auto.it.

Non fate l’errore di credere che le auto vengano proposte secondo solo alcuni modelli, magari anche non particolarmente apprezzabili: data la comune propensione di tutte le case automobilistiche verso la produzione di veicoli sempre meno inquinanti, le auto ibride vanno dalle utilitarie alle sportive ed è dunque facile trovare un modello in grado di soddisfare i propri gusti.

I vantaggi di un’auto ibrida: ecco quali sono

Le proposte del 2022 sono molteplici e tra queste abbiamo scelto di proporvi le versioni ibride per via dei numerosi vantaggi che queste comportano.

Nonostante il costo iniziale che risulta più elevato delle comuni automobili, i motivi per cui scegliere un’auto ibrida vanno ricercati nel godimento dei benefici fiscali e nei consumi ridotti, oltre che nella ridotta manutenzione.

Gli incentivi fiscali disponibili variano da regione a regione, nonostante comunque vi siano incentivi statali di cui tutti possono godere.

Tra gli altri vantaggi non possiamo non citare la possibilità di circolare anche laddove ci si trova in città con importanti zone a traffico limitato (ZTL), comuni soprattutto nei centri storici.

Un’altra possibilità di risparmio deriva dal mancato pagamento del bollo per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione ed il costo successivo dello stesso non tiene conto dei cavalli “elettrici”, ma solo di quelli del motore termico.

La recensione a cinque stelle per le auto ibride proviene direttamente dai tassisti che dichiarano di riuscire a percorrere anche 100.000 km senza dover cambiare le pastiglie dei freni: un vero e proprio punto a favore.

Quale scegliere?

Come per qualsiasi altra auto che si sceglie di acquistare, anche in questo caso occorre far riferimento alle proprie esigenze che vanno dunque soddisfatte in base al modello scelto.

L’auto giusta per le proprie esigenze dipende soprattutto dal percorso che più frequentemente si percorre, oltre che dalla quantità di km: se, ad esempio, vivete in città, allora è meglio optare per un’auto full hybrid, mentre se si percorrono in media tra i 30 e 100 km allora può risultare più funzionale optare per una ibrida plug-in dotata di spina che permette di viaggiare sempre in elettrico, la mild hybrid è adatta a chiunque non rientri nei due esempi sopra detti.

Bisogna naturalmente tenere conto che non esiste un modello di auto ibrida ad un prezzo inferiore ai 20.000 euro, ma l’investimento vale la pena tanto per il futuro dei vostri spostamenti quanto per la salute dell’ambiente.

