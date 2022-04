Incentivi auto 2022: c’è l’accordo

Finalmente. Per gli incentivi auto, c’è l’accordo fra i quattro ministri competenti: Sviluppo economico, Economia e finanze, Transizione ecologica e Infrastrutture e mobilità sostenibili. Il decreto Energia era del 1° marzo 2022, e fra poche ore arriverà il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) relativo attuativo. Mario Draghi è alla firma. Entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: questa avverrà chissà quando, forse fra qualche giorno. Poi, la piattaforma web dei bonus del ministero dello Sviluppo economico andrà aggiornata. Risultato: ecobonus fra qualche giorno, magari a maggio 2022.

Incentivi da 2.000 a 6.000 euro. Con 700 milioni all’anno tra il 2022 e il 2030. Gli altri 300 milioni annui disponibili vanno all’industria dell’auto, in particolare quella della componentistica.

Le tre fasce di incentivi auto

Alla fascia 0-20 g/km di CO2 anidride carbonica delle auto elettriche (può esserci qualche ibrida plug-in) 250 milioni di euro. Sono 4.000 senza rottamazione e 6.000 con.

Fascia 21-60 (quasi solo ibride plug-in) 250 milioni. Sono 2.000 senza rottame e 4.000 con.

Alle termiche (benzina, diesel, ibride, gas) vanno 170 milioni: fascia 61-135. Solo con la rottamazione di una vecchia auto fino a Euro 5: fisso, 2.000 euro.

Più 30 milioni a sostenere l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.

Il rottame deve essere di classe da Euro 0 a 5 e intestato da almeno 12 mesi all’intestatario di quello nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto (risultante da stato di famiglia).

Ecobonus con price cap

Occhio al price cap. Tetto massimo di prezzo di listino accessori compresi: ma IVA, IPT e messa su strada escluse: 35.000 euro per le auto delle fasce 0-20 e 61-135. Sale a 45.000 per la fascia 21-60 g/km.

Godono dei bonus solo le persone fisiche anche in leasing (e società di car sharing col mantenimento in flotta per almeno 24 mesi). Per le persone fisiche, l’obbligo di mantenere la proprietà per almeno 12 mesi.

C’è tempo fino al 31 dicembre 2022. Ma quando il Dpcm sarà operativo? Occorre attendere ok della Corte dei Conti e aggiornamento piattaforma web Invitalia.

Il ministro dello Sviluppo economico, con altro decreto, potrà proporre di allocare risorse in un certo fondo che ne ha bisogno. Chissà. Magari, c’è richiesta di bonus benzina. Si prendono da quelli delle plug-in. O viceversa.

