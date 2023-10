La Pulizia dei Terminali della Batteria dell’Auto: importanza e procedure per risolvere

È capitato a tutti noi di salire a bordo delle nostre automobili, girare la chiave e sentire l’auto faticare nell’avviarsi. Sebbene a volte questo accada a causa dell’invecchiamento della batteria, un avvio difficile può anche dipendere dall’accumulo di corrosione intorno ai terminali e ai morsetti della batteria. Se aprite il cofano e osservate i morsetti sui terminali della vostra batteria, potreste notare una polvere blu-verde o bianca che si accumula su di essi.

Questo accumulo è una conseguenza naturale della reazione chimica che avviene quando l’acido solforico della batteria rilascia gas di idrogeno, che si mescola con l’umidità e il sale nell’ambiente per creare un accumulo corrosivo. Questo problema peggiorerà con l’invecchiamento della batteria e si accelererà con il caldo o se ci fosse una crepa nel case di plastica della batteria che causa perdite di liquido. Un case gonfio o crepato è un segno che la vostra batteria deve essere sostituita immediatamente; se notate uno qualsiasi di questi segni, recatevi presso un negozio di ricambi auto e acquistate una nuova batteria.

Prestate MOLTA attenzione in caso la batteria stia perdendo il suo liquido perchè è altamente corrosivo anche sui metalli.

La corrosione danneggerà lentamente i terminali della vostra batteria

Anche se il case è integro, la corrosione corroderà gradualmente il metallo sui terminali e influenzerà la loro capacità di stabilire un buon contatto (condurre energia ad alto amperaggio) con i morsetti della batteria, portando infine al punto in cui la vostra auto non si avvierà, o darà strane spie o falsi allarmi di vari sensori danneggiati (abs, ibs, sensore pioggia, radar etc)

È importante pulire regolarmente i terminali, ma col passare del tempo, potreste notare che non è possibile stringerli nuovamente come si faceva quando erano nuovi. Questo probabilmente significa che la corrosione ha corroso la superficie di accoppiamento all’interno dei terminali, ed è ora il momento di sostituirli. È possibile acquistare nuovi morsetti terminali per pochi euro presso la maggior parte dei negozi di ricambi auto o su Amazon.

Se non vi sentite a vostro agio nel cambiarli da soli, un meccanico affidabile e onesto può farlo per voi a un costo ragionevole. Se, nonostante l’acquisto di nuovi terminali, notate che non riuscite a stringerli adeguatamente, ciò potrebbe significare che la corrosione ha eroso i terminali stessi, ed è anche necessario sostituire la batteria. Tuttavia, questa situazione è rara e può essere prevenuta con una regolare pulizia e manutenzione.

Procedura per la Pulizia dei Terminali della Batteria

Ora, passiamo a una guida pratica sulla pulizia dei terminali della batteria dell’auto:

Passo 1: Sicurezza prima di tutto Prima di iniziare qualsiasi lavoro sulla batteria, assicuratevi che il motore sia spento e che il veicolo sia opportunamente fermo con il freno a mano inserito. Indossate guanti e occhiali protettivi per proteggervi dagli schizzi di corrosione e acido.

Passo 2: Isolate la batteria Scollegate il cavo negativo (solitamente di colore nero) dalla batteria. Questo è importante per evitare cortocircuiti o danni accidentali durante la pulizia.

Passo 3: Rimuovete la Corrosione Con l’uso di una spazzola metallica o uno spazzolino da denti vecchio, rimuovete con cautela la corrosione e la polvere accumulata sui terminali della batteria. Assicuratevi di lavorare con delicatezza per evitare danni ai terminali stessi.

Passo 4: Pulizia con soluzione Acida (se necessario) Se la corrosione è persistente, potete utilizzare una soluzione composta da bicarbonato di sodio e acqua (1 cucchiaio di bicarbonato di sodio in 1 litro di acqua) per pulire ulteriormente i terminali. Utilizzate un vecchio spazzolino da denti o una spugna imbevuta della soluzione per pulire accuratamente.

Passo 5: Asciugatura e Lubrificazione Dopo la pulizia, asciugate completamente i terminali con un panno pulito. Successivamente, applicate un sottile strato di grasso al silicone, vaselina, pasta di rame o WD40 sui terminali puliti per prevenire futura corrosione.

Passo 6: Ricollegare il Cavo Ricollegate il cavo negativo alla batteria e assicuratevi che sia stretto e ben fissato.

Questa procedura di pulizia dei terminali della batteria dovrebbe essere eseguita regolarmente come parte della manutenzione preventiva del veicolo. In questo modo, garantirete che la batteria funzioni al meglio delle sue capacità e ridurrete il rischio di problemi di avvio e guasti improvvisi.

