Stellantis: ufficialmente sospesa l’attività a Kaluga

Il gruppo Stellantis ha annunciato martedì la sospensione dell’attività della sua unica fabbrica russa a Kaluga (a sud-ovest di Mosca), a causa delle sanzioni internazionali contro la Russia e della mancanza di componenti.

Stellantis ferma ufficialmente la produzione nello stabilimento di Kaluga in Russia

“A seguito del rafforzamento quotidiano delle sanzioni incrociate e delle difficoltà logistiche incontrate quotidianamente, Stellantis ha deciso di sospendere la propria attività industriale a Kaluga per garantire il pieno rispetto di tutte le sanzioni incrociate e per proteggere i propri dipendenti “, afferma il gruppo in una dichiarazione.

Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares aveva già annunciato all’inizio di marzo la cessazione di tutte le importazioni ed esportazioni da o verso la Russia. La fabbrica, che produce veicoli commerciali leggeri, da allora è rimasta ferma per il mercato locale, ma la scarsità di componenti l’ha portata poche settimane dopo a considerare l’imminente sospensione di tutta la produzione.

I 2.700 dipendenti del sito sono stati messi in disoccupazione tecnica o in congedo fino all’inizio di giugno, secondo quanto ha dichiarato il gruppo. Stellantis si affidava allo stabilimento di Kaluga per rifornire il mercato europeo di furgoni Peugeot, Citroën e Opel.

La guerra in Ucraina costringerà a trasferire questi volumi di produzione a Hordain, in Francia e a Luton, in Inghilterra. La maggior parte delle case automobilistiche ha sospeso la produzione industriale in Russia, principalmente per il mercato locale. La notizia che riguarda Stellantis era già nell’aria da tempo ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale. Vedremo in proposito quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: a breve sarà svelato dove sorgerà la futura Gigafactory che il gruppo automobilistico ha intenzione di realizzare in USA

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!