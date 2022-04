Stellantis: aumenta lo stipendio dei dipendenti polacchi

Gli stipendi dei dipendenti di FCA Polonia, divisione polacca del gruppo Stellantis, aumenteranno di oltre 1.000 PLN al mese in base a un accordo salariale di due anni firmato da “Solidarność” e altri sindacati con la direzione dell’azienda. 1.000 PLN corrispondono a circa 215 euro. Insieme al prossimo pagamento, il personale dello stabilimento Fiat di Tychy riceverà anche due bonus per un importo totale di oltre 2.100 PLN, hanno informato i rappresentanti del sindacato.

Aumento di stipendio per i dipendenti di Stellantis in Polonia

Già questo mese, i lavoratori della produzione, che costituiscono meno di tre quarti della forza lavoro, riceveranno 747 PLN in più. La retribuzione degli altri dipendenti aumenterà di 627 PLN. A gennaio del prossimo anno si applicherà un altro aumento di circa 400 PLN, ha affermato Wanda Stróżyk, responsabile di Solidarność in FCA Polonia.

Il presidente sottolinea che le aspettative salariali della parte sociale erano molto più alte. Tuttavia, a causa della difficile situazione del settore e dell’intera economia, i sindacati hanno deciso di fare un compromesso di vasta portata con il datore di lavoro.

“I tempi sono molto incerti. Da un lato abbiamo una guerra in Ucraina e, dall’altro, una crisi nel mercato dei semiconduttori con cui l’intera industria automobilistica sta lottando da molti mesi. Inoltre, c’è un’inflazione record. Ecco perché abbiamo deciso di non prolungare i negoziati. Tuttavia, ciò che è molto importante, il fatto che l’accordo sia stato firmato per un periodo di due anni non ci impedisce di parlare di ulteriori aumenti durante questo periodo”, ha affermato Stróżyk.

Il 1 aprile è stato firmato l’accordo salariale presso la fabbrica di Tychy. Secondo le sue disposizioni, i dipendenti riceveranno un premio una tantum e un bonus per le prestazioni dell’azienda nel 2021 con il pagamento degli stipendi ad aprile.

Altre disposizioni dell’accordo introducono modifiche alle condizioni di lavoro. Come ha sottolineato Wanda Stróżyk, queste soluzioni non sono vantaggiose per i dipendenti, ma il datore di lavoro ha subordinato l’aumento dei salari al loro consenso per queste modifiche. Tra le novità anche la riduzione delle pause di lavoro dovute ai dipendenti.

Stellantis è stata fondata all’inizio dello scorso anno dalla fusione dei gruppi FCA e PSA. In Polonia, sotto il marchio Stellantis, oltre allo stabilimento Fiat di Tychy, c’è ora uno stabilimento per la produzione di motori FCA Powertrain e gli ex stabilimenti Opel a Gliwice e Tychy.

