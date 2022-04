Stellantis: per la Gigafactory di Windsor 700 dipendenti in più

Arrivano buone notizie per la futura Gigafacotry di Windsor da parte del gruppo Stellantis. L’annuncio di un nuovo stabilimento di batterie per veicoli elettrici Stellantis-LG a Windsor a marzo aveva portato alla promessa da parte del gruppo automobilistico di 2.500 posti di lavoro, ma la società starebbe già pensando di aumentare il numero delle assunzioni a causa di alcune esigenze operative, secondo i funzionari locali per lo sviluppo economico.

Stellantis: a Windsor i dipendenti della nuova Gigafactory non saranno 2.500 ma 3.200

Durante un incontro sulla strategia per i talenti avvenuto giovedì tra Invest Windsor-Essex (IWE) e la joint venture nata tra Stellantis e LG, la società ha informato i funzionari locali che sta adeguando il numero di lavoratori necessari allo stabilimento di batterie a 3.200, secondo il CEO di IWE Stephen MacKenzie.

Stellantis e LG stanno assumendo un responsabile delle risorse umane che lavorerà con Invest Windsor-Essex per identificare le esigenze di competenze specifiche per l’impianto di batterie per veicoli elettrici. Invest Windsor-Essex incontrerà inoltre l’azienda ogni due settimane fino al taglio del nastro in fabbrica per garantire che le esigenze dei talenti vengano soddisfatte.

La carenza di talenti qualificati è ben documentata e da molti è considerata un problema globale. Con i lavori spin-off previsti dall’impianto di batterie, MacKenzie afferma che la collaborazione tra industria, istituzioni educative, governo e potenziali lavoratori sarà fondamentale.

Insomma sicuramente una bella notizia per il Canada. Si spera naturalmente che queste belle notizie possano riguardare in futuro anche la Gigafactory di Termoli che sarà realizzata nei prossimi anni. In totale il gruppo Stellantis ha intenzione di realizzare 3 fabbriche di batterie in Europa e forse altre 3 in Nord America.

Nel nostro continente sono già stati scelti i siti di Douvrin in Francia, Kaiserslautern in Germania e Termoli in Italia. In Nord America per il momento è sicura solo Windsor in Canada, la seconda fabbrica sarà realizzata negli Stati Uniti. La terza infine forse sarà fatta in Messico.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha concluso il primo trimestre con ottimi risultati in Sud America

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!