Stellantis: primo rapporto sulla responsabilità sociale d’impresa

Arrivano importanti novità per Stellantis. Infatti appena un anno dopo la costituzione della Società, il gruppo automobilistico a pubblicato oggi il suo primo rapporto sulla responsabilità sociale d’impresa (CSR) , descrivendo in dettaglio le sue ottime prestazioni in tutti i parametri chiave nel 2021, oltre a delineare la sua dettagliata tabella di marcia per la sostenibilità, compreso l’impegno raggiungere le emissioni zero nette di carbonio leader del settore entro il 2038.

Stellantis oggi ha pubblicato il primo CSR

Con azione e progresso al centro, il rapporto mette in evidenza il progresso di Stellantis per creare e condividere valore con i suoi dipendenti, clienti, partner commerciali, le comunità in cui opera e altri stakeholder.

“Gestire un’attività in modo responsabile è la chiave per la nostra sostenibilità a lungo termine. L’esecuzione del nostro piano strategico Dare Forward 2030, che consente di raggiungere lo zero netto di carbonio nell’intera catena del valore entro il 2038, conferisce a Stellantis un ruolo di leadership nella decarbonizzazione del settore”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Il nostro approccio alla responsabilità sociale d’impresa inquadra le nostre decisioni per apportare valore aggiunto alle persone, al pianeta e a Stellantis”.

Il rapporto esplora sei aree principali di interesse, tutte a supporto della visione definita attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite:

Portare un impatto tangibile sul cambiamento climatico

Guidare la trasformazione aziendale attraverso lo sviluppo del capitale umano

Soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti sulla mobilità

Prevenire le violazioni dell’etica promuovendo una cultura etica

Promuovere la protezione e attuare un uso responsabile delle risorse naturali

Garantire la protezione dei diritti umani e sostenere uno sviluppo economico equilibrato dei territori

Incentrato sui rischi e sulle opportunità materiali, basato su prove scientifiche e verificato da una terza parte indipendente, il rapporto spiega come Stellantis stia sviluppando la diversità e il talento delle sue persone, promuovendo attivamente il rispetto dei diritti umani lungo la sua catena di approvvigionamento globale, affrontando nel contempo sfide ambientali nel suo viaggio.

All’interno del rapporto è anche dettagliato il modo in cui l’azienda sostiene gli obiettivi relativi al clima a breve, medio e lungo termine nei siti industriali e in tutti i suoi immobili, veicoli e base di fornitura.

Ti potrebbe interessare: Stellantis e il CEA collaborano alla modellazione delle batterie

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!