Fiat Panda 2023: prime foto spia del restyling?

Sul web sono apparse alcune foto di un prototipo di Fiat Panda. Si dovrebbe trattare del restyling che accompagnerà l’attuale modello fino alla fine della sua carriera nel 2026. Le immagini sono state scattate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr. Queste mostrano un prototipo completamente camuffato, segnale che i test sono ancora nella fase iniziale. Le modifiche ovviamente sono difficili da intuire visto come il veicolo è conciato.

Fiat Panda: primi scatti spia del restyling che probabilmente vedremo nel 2023

Immaginiamo comunque che Fiat Panda sarà sottoposta ad un lieve restyling estetico che permetterà a questo modello di rimanere competitivo sul mercato fino alla fine della sua produzione presso lo stabilimento di Pomigliano, cosa che accadrà probabilmente a fine 2026. Dopo quella data la nuova Panda dirà addio all’Italia e con il lancio della nuova generazione la sua produzione sarà trasferita all’estero.

In particolare si parla dello stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia, dove attualmente viene prodotta Fiat 500L, la cui produzione è destinata a cessare a breve. Oppure ancora l’altro candidato più probabile ad accogliere la nuova Fiat Panda è lo stabilimento di Trnava. Difficilmente invece sarà coinvolta la Polonia, dato che in quel paese Stellantis ha preferito realizzare B-SUV come Alfa Romeo Brennero, e i futuri SUV compatti di Jeep e Fiat.

Tornando all’attuale Fiat Panda, è probabile che il restyling sarà molto leggero e porterà qualche novità anche nell’abitacolo della vettura. Probabile il lancio di qualche nuovo allestimento e poco altro ancora.

Per quanto riguarda i tempi di arrivo sul mercato di questo restyling di Fiat Panda, è probabile che si debba aspettare fino agli inizi del prossimo anno prima di poterla acquistare. Non possiamo però del tutto escludere che una presentazione in anteprima possa giungere verso la fine del 2022. In proposito sicuramente avremo le idee più chiare già a partire dai prossimi mesi quando è probabile che possano giungere nuovi dettagli sulle future novità di questo veicolo.

Per il resto, ricordiamo che ancora per molti anni Fiat Panda è destinata a rimanere un modello fondamentale per la principale casa automobilistica italiana. L’attuale versione dovrà tirare la carretta ancora per qualche anno in attesa dell’arrivo della nuova generazione che sarà una vera rivoluzione. Infatti cambieranno completamente le dimensioni del veicolo ma anche il suo design che sarà molto simile a quello della concept car Centoventi rispetto a quello dell’attuale Panda. Vedremo dunque cosa emergerà a proposito di questa auto in futuro.

Ti potrebbe interessare: Fiat Tipo e 500X Hybrid: le due auto della principale casa automobilistica italiana ad aprile arrivano finalmente in concessionaria

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!