Stellantis: le vendite negli USA scendono del 16%

Arrivano cattive notizie dagli Stati Uniti per Stellantis. Le vendite del gruppo automobilistico negli Stati Uniti sono diminuite del 14 per cento nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Lo ha riferito nelle scorse ore la stessa azienda attraverso un comunicato. I numeri di vendita trimestrali, scesi da 469.651 a 405.221 unità vendute, mettono in evidenza i continui problemi del settore causati dalla carenza di componenti, dalle interruzioni della catena di approvvigionamento e dai prezzi delle auto sempre più elevati.

Tutti i marchi del gruppo Stellantis hanno visto diminuire le proprie vendite nel trimestre, sebbene il calo di Jeep sia stato di un modesto 2 per cento, con le vendite di Grand Cherokee che sono cresciute e l’aggiunta di Wagoneer e Grand Wagoneer. Ram è sceso del 15 per cento, Chrysler del 27 per cento, Dodge del 36 per cento, Fiat del 58 per cento e Alfa Romeo del 29 per cento.

Jeff Kommor, il capo delle vendite negli Stati Uniti dell’azienda, ha citato i problemi riguardanti l’intero settore come causa per il calo delle vendite, ma ha citato anche alcuni aspetti positivi. “Nonostante i vincoli della catena di approvvigionamento esistenti che il nostro settore deve affrontare, continuiamo a vedere una forte domanda per i nostri veicoli”, ha affermato Kommor in un comunicato stampa. “La nostra rete di concessionari continua a dimostrare grande flessibilità mentre bilanciamo e diamo priorità alle richieste dei nostri clienti in condizioni di mercato contrastanti”.

Stellantis ad esempio ha evidenziato che le vendite di Jeep sono rimaste stabili rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso e che la Grand Cherokee, che ora include una versione più lunga a tre file, ha avuto il suo miglior primo trimestre degli ultimi anni. Anche le vendite di Compass sono aumentate del 22 per cento, con le vendite al dettaglio in aumento del 23 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Altro aspetto positivo riguarda la vendite delle versioni elettrificate con Jeep Wrangler 4xe, che risulta essere il veicolo plug-in più venduto nel paese e che ha rappresentato il 18 per cento delle vendite di Jeep Wrangler e la Chrysler Pacifica Hybrid che invece ha rappresentato il 16 per cento delle vendite totali del minivan Pacifica.

