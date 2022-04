Stellantis piazza 4 auto tra le 10 più vendute in Spagna a Marzo

Il gruppo Stellantis ha vissuto un buon mese di marzo in Spagna. Nell’importante mercato auto, il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares è riuscito a piazzare ben 4 auto nella top ten delle vetture più vendute in assoluto in quel paese nel mese che si è appena concluso.

Stellantis piazza 4 auto a marzo in Spagna tra le 10 vetture più vendute in assoluto

Tra le auto di Stellantis troviamo al secondo posto della classifica generale la Peugeot 208. La vettura della casa automobilistica del Leone ha convinto per design, tecnologia e varietà di optional meccanici, tra i quali spicca quello elettrico, particolarmente adatto per gli spostamenti in città. In totale l’auto ha garantito a Peugeot la bellezza di 1.709 unità in Spagna a marzo 2022.

Al quarto posto della classifica generale troviamo Citroen C3 con 1.386 unità immatricolate. L’utility di Citroën non viene aggiornata da molto tempo, ma le sue prestazioni commerciali non sembrano peggiorare. Il suo buon mese è servito a contribuito al suo piazzamento al decimo posto nella classifica delle auto più vendute dell’anno in Spagna.

All’ottavo posto della classifica delle auto più vendute in Spagna per il mese di marzo che si è chiuso da poche ore troviamo un’altra vettura di Stellantis: Peugeot 3008. Il SUV di medie dimensioni di Peugeot rimane il secondo modello più venduto del marchio quest’anno (3.357 unità), dietro alla 208 e appena sopra il suo fratellino, il 2008. In totale il veicolo ha ottenuto a marzo 1.098 unità immatricolate.

Infine chiude la top ten delle auto più vendute Fiat 500. L’iconica city car della principale casa automobilistica italiana con 1.088 auto immatricolate, combinando nella sua gamma le versioni micro-ibrida e 100% elettrica, con tre carrozzerie tra cui scegliere, è il modello Fiat con le migliori prestazioni commerciali in Spagna. Insomma per Stellantis sicuramente un buon mese in uno dei mercati più importanti di tutta Europa.

