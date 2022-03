Stellantis Windsor: stop alla produzione ma non è colpa dei chip

Nelle scorse ore in Canada è stato annunciato un nuovo stop da Stellantis. E’ stato infatti comunicato che una carenza di parti ha interrotto la produzione questa settimana nello stabilimento in cui viene prodotto il minivan Chrysler Pacifica a Windsor in Ontario. Il collo di bottiglia si sta verificando a causa di un fornitore esterno e non è il risultato di problemi di capacità globale per i semiconduttori che hanno portato numerosi stop dell’impianto nell’ultimo anno.

Nuovo stop nella fabbrica di Stellantis a Windsor in Canada ma stavolta non è colpa dei chip

Lo ha confermato nelle scorse ore la portavoce di Stellantis Jodi Tinson che però non ha specificato quale fosse il componente mancante che sta impedendo la produzione nella fabbrica del gruppo automobilistico.

Lo stabilimento di assemblaggio di Windsor è stato uno degli stabilimenti più colpiti dalla carenza di componenti. La casa automobilistica prevede di tagliare un secondo turno di 1.800 persone alla fine di giugno, anche se afferma di rimanere anche impegnata in un investimento di 1,13 miliardi di dollari nell’impianto per una nuova piattaforma per veicoli ibridi ed elettrici plug-in entro il 2024.

Ricordiamo anche che giusto la scorsa settimana, il gruppo Stellantis ha annunciato anche piani per un impianto di produzione di celle batteria da 4,1 miliardi di dollari con LG Energy Solution che sorgerà proprio nella città canadese.

Si spera naturalmente che questi frequenti stop alla produzione di questa fabbrica di Stellantis in Ontario possano cessare già a partire dai prossimi mesi. Oltre al minivan Chrysler Pacifica vengono prodotti in questo impianto anche vetture del calibro di Chrysler Voyager e Dodge Gran Caravan.

