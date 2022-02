Stellantis: rinviato ancora l’addio al secondo turno a Windsor

Già da tempo è stato annunciato il taglio del secondo turno di produzione presso lo stabilimento Stellantis di Windsor in Ontario. Questo taglio che dovrebbe portare all’addio di migliaia di dipendenti è stato però rinviato già diverse volte. L’ultima scadenza era per la prossima primavera. Nelle scorse ore però è arrivato l’ennesimo rinvio.

Stellantis: rinviato ancora il taglio del secondo turno di produzione, salvi per ora 1.800 dipendenti

Stellantis e il sindacato che rappresenta i lavoratori presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor affermano che la società ha esteso il secondo turno della fabbrica fino alla primavera, dopo che la società aveva precedentemente annunciato che sarebbe stato tagliato. Un rappresentante di Stellantis ha confermato che il turno dello stabilimento è stato esteso fino al secondo trimestre del 2022.

Lo scorso autunno, la società ha dichiarato in un comunicato stampa che avrebbe modificato le sue attività di produzione nello stabilimento, passando a un’operazione di un unico turno nella primavera del 2022.

“L’industria automobilistica globale continua ad affrontare notevoli venti contrari come la persistente carenza di semiconduttori e gli effetti estesi della pandemia di COVID-19”, si leggeva nel comunicato, diffuso nell’ottobre 2021.

Si prevedeva il licenziamento permanente di circa 1.800 dipendenti. All’epoca, il presidente nazionale del sindacato Unifor Jerry Dias disse che era “un modo brutale di fare affari” e che non c’era stata alcuna consultazione con il sindacato prima dell’annuncio di Stellantis.

Vedremo dunque nei prossimi mesi se ci saranno ulteriori novità a proposito del futuro di questo stabilimento in cui di recente si è registrata la visita del numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. La speranza ovviamente è quella di un definitivo cambio di programmi per il gruppo automobilistico.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico premia per l’ultima volta i rivenditori di ex marchi FCA