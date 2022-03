Stellantis: per la Gigafactory negli USA si propone il Michigan

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato che dopo aver ufficialmente annunciato l’avvio della costruzione di una fabbrica di batterie in Canada a Windsor alcuni dirigenti di Stellantis hanno confermato che a breve sarebbe stata annunciata anche una nuova Gigafactory negli USA. A proposito di questa importante novità negli scorsi giorni si è registrata la candidatura dello Stato del Michigan che si dice fortemente interessato ad ospitare questa nuova struttura del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA che potrebbe garantire molti nuovi posti di lavoro.

Stellantis: il Michigan si propone per la costruzione della nuova Gigafactory negli Stati Uniti

Nelle scorse ore infatti il capo della Michigan Economic Development Corp. ha affermato che lo stato è interessato a progetti come il prossimo impianto di batterie per veicoli elettrici per Stellantis. Quel progetto, che potrebbe significare una grande infusione di posti di lavoro a breve termine e un collegamento più forte con la direzione futura dell’industria automobilistica, dovrebbe essere annunciato nelle prossime settimane.

Il CEO di MEDC Quentin Messer Jr. ha affermato che, sebbene Stellantis non abbia ancora annunciato l’impianto negli Stati Uniti, l’infrastruttura per lo sviluppo economico del Michigan è meglio preparata rispetto al passato per garantire tali investimenti.

Messer ha osservato che “il Michigan è stato un partner storico per Stellantis. Il portavoce dell’azienda Shawn Morgan ha rifiutato per il momento di rispondere a domande specifiche della stampa sul fatto che il Michigan sia in gioco per l’impianto di batterie degli Stati Uniti, confermando solo che il sito sarà negli Stati Uniti.

Sebbene il Michigan, e in particolare la metropolitana di Detroit, abbia una quota enorme delle strutture statunitensi di Stellantis, anche altri stati, Ohio, Indiana e Illinois, ospitano siti Stellantis. Messer, evidenziando la legislazione sullo sviluppo economico firmata in legge a dicembre, ha affermato che il Michigan è in una posizione migliore per competere per tali progetti ora. Vedremo cosa ne penserà in proposito il CEO Carlos Tavares.

