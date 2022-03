Stellantis: investimento da 4 miliardi a Windsor

Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi ci sarà una fabbrica di batterie a Windsor e Stellantis la costruirà in collaborazione con LG Energy Solution, un produttore coreano di batterie. È stata l’agenzia Bloomberg a fare il primo annuncio su questo argomento e Radio-Canada e CBC hanno confermato l’informazione nei giorni scorsi.

Stellantis nelle prossime ore dovrebbe annunciare ufficialmente la nuova Gigafactory di Windsor

Secondo Automotive News Canada, il progetto di costruzione di batterie nell’area di Windsor vale circa 4 miliardi di dollari. Stellantis e LG Energy hanno dichiarato nell’ottobre 2021 che intendono costruire un impianto di produzione di celle per batterie in Nord America poiché Stellantis espande la sua linea di veicoli elettrici nel tentativo di aumentare le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti al 40 per cento delle consegne entro la fine di questo decennio.

Le due aziende hanno affermato che la costruzione dell’impianto dovrebbe iniziare nel prossimo trimestre, con l’inizio della produzione prevista per l’inizio del 2024. L’annuncio ufficiale da parte di Stellantis dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore.

Così almeno assicurano dal Canada. Infatti in un comunicato stampa pubblicato nelle scorse ore, i funzionari del governo hanno affermato che sarebbe stato fatto un annuncio significativo sui posti di lavoro, sul futuro del settore automobilistico e “sull’economia a emissioni zero di domani”, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Dovrebbe essere presente anche il Premier dell’Ontario Doug Ford. Vedremo dunque quali altri dettagli emergeranno a proposito di questa nuova Gigafactory di Stellantis in Nord America il cui annuncio arriverà a poche ore da quello relativo alla Gigafactory di Termoli in cui il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares investirà oltre 2 miliardi di euro.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Design: il gruppo automobilistico festeggia i 10 anni di Drive for Design Contest

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!