Stellantis Vigo riprende l’attività da martedì prossimo

Dopo un lungo stop iniziato lo scorso 4 marzo a causa della carenza di semiconduttori, lo stabilimento Stellantis di Vigo ha comunicato ufficialmente che riprenderà finalmente la propria attività a partire da martedì 29 marzo. La ripresa della produzione avverrà però solo con due turni al giorno. Pertanto, secondo fonti aziendali, sarà dalle 14:00 di martedì prossimo che l’impianto 1 della fabbrica riprenderà a produrre auto.

Stellantis: a Vigo da martedì 29 marzo riparte la produzione

Da martedì dunque anche se solo su due turni sarà riavviata la produzione di vetture quali Peugeot 2008 e 301 e Citroën C-Elysée. Per quanto riguarda la linea 2, dove vengono prodotti i furgoni dei diversi marchi del gruppo Stellantis, come ad esempio Citroën Berlingo o Peugeot Partner, tra gli altri, la produzione riprenderà sempre martedì e sempre con le stesse modalità. Vedremo dunque se in proposito arriveranno ulteriori novità nelle prossime ore.

Quello dello stop alla produzione per mancanza di chip è un problema piuttosto comune negli stabilimenti Stellantis di tutto il mondo come testimoniano le notizie che giornalmente arrivano da tutto il mondo. Anche in Italia negli ultimi tempi diversi stop sono stati annunciati per lo stesso problema. Da Melfi a Cassino la situazione politica instabile provocata dalla guerra in Ucraina non fa altro che peggiorare la situazione.

Lo stabilimento di Vigo in Spagna però è stato uno dei più colpiti in questo inizio di 2022. Ricordiamo che Stellantis in Spagna ha altri due stabilimenti a Villaverde vicino a Madrid e a Figuruelas vicino a Saragozza. Anche li si sono registrati stop e problemi di questo tipo. Si spera che entro fine anno il problema possa essere risolto in maniera definitiva.

