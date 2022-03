Stellantis: Free2move acquisisce Opel Rent

Free2move ha acquisito la società di autonoleggio di Opel, Opel Rent, per accelerare la sua strategia di crescita. Questo almeno secondo quanto annunciato in una dichiarazione della società in cui i dettagli dell’operazione non sono stati divulgati. L’aggiunta di Opel Rent, di proprietà di Techno Einkauf e dell’Associazione dei Concessionari Opel tedeschi (VDOH), alla rete Free2move estende l’accesso al suo servizio e alle sue soluzioni di mobilità intelligente ai clienti da parte di oltre 1.000 agenzie dalla Germania e dall’Austria.

Opel Rent passa a Free2Move che così amplia la sua rete in Germania e Austria

Opel Rent ha una rete “forte” stabilita in Germania e flotte che includono veicoli elettrici. La trasformazione da servizio di noleggio a gruppo di mobilità è al centro della sua attuale strategia. Il team di Opel Rent spera di diventare un fornitore completo di servizi di accesso ai veicoli sotto l’ombrello di Free2move, in linea con il posizionamento del marchio “muoviti con il tuo tempo”.

Da parte sua, l’acquisizione di Opel Rent è un passo importante per Free2move verso una maggiore presenza in Germania e Austria, nonché un aumento dei veicoli elettrici come parte della flotta, a supporto del piano strategico di Stellantis “Dare Forward 2030” di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nelle scorse settimane.

“Non vediamo l’ora di servire i clienti in questi mercati, con opzioni di veicoli flessibili per soddisfare le loro esigenze individuali. Il team di Opel Rent, con la sua esperienza e capacità, ci aiuterà a raggiungere entrambi gli obiettivi”, ha spiegato il Head of Operations di Germania e Austria, Alexander Momm. Vedremo in proposito se arriveranno ulteriori notizie nei prossimi giorni.

