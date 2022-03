Stellantis: ecco cosa ha detto Tavares sull’Argentina

Durante una conferenza stampa dove si è parlato della situazione di Stellantis in America Latina, a cui ha partecipato anche Antonio Filosa, Chief Operating Officer (COO) del gruppo per il Sud America, il CEO Carlos Tavares ha pure parlato dell’Argentina.

Ecco cosa ha detto Carlos Tavares a proposito delle attività di Stellantis in Argentina

Interrogato dalla stampa sulla situazione locale e sui piani della casa automobilistica per i suoi due stabilimenti nel Paese in termini di sinergie e utilizzo della capacità produttiva, Tavares ha dato una “risposta generale”, come lui stesso ha dichiarato: “Siamo leader in Brasile e Argentina e sappiamo come funziona il Mercosur. Per questo produciamo la Peugeot 208 in Argentina, affinché ci sia equilibrio negli scambi tra i paesi e ciò permetta il buon funzionamento del Mercosur”.

“‘L’Argentina deve però fare molto di più per la sua competitività per poter esportare automobili oltre il Brasile”, ha sottolineato Carlos Tavares. “C’è ancora molto da fare e c’è spazio per progredire in termini industriali in modo che le esportazioni dall’Argentina siano più redditizie”. Tavares, che si è recato a Rio de Janeiro per l’inizio della produzione della nuova Citroën C3, ha fatto riferimento anche alla situazione globale del settore e alla mancanza di semiconduttori, un problema che, ha ammesso, sta incidendo sui volumi di produzione.

“Oggi le capacità che esistono in Asia non sono sufficienti per garantire la fornitura di semiconduttori . E i veicoli elettrici ne usano più di quelli convenzionali. L’Occidente ha già capito la gravità di questa carenza e negli Stati Uniti e in Europa si stanno facendo investimenti molto elevati per aumentare la produzione”, ha affermato il CEO di Stellantis. “ La situazione si normalizzerà nel 2023, quest’anno sarà molto simile al 2021 ”, ha predetto.

Ricordiamo che in Argentina oltre alla Peugeot 208 il gruppo produce anche Fiat Cronos che è l’auto più venduta nel paese ormai da molti mesi. Vedremo dunque nei prossimi mesi come cambieranno le cose per Stellantis nell’importante paese latino americano.

Ti potrebbe interessare: Stellantis annuncia l’obiettivo di elettrificazione per il Sud America

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!