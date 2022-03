Jeep Renegade: debutta la nuova edizione speciale RED

Jeep ha deciso di annunciare una versione speciale del Jeep Renegade 2022 con l’obiettivo di abbinare la sua valorosa missione di donare i fondi che aiutino a combattere le emergenze sanitarie globali.

Il nuovo Jeep Renegade RED special edition è ora disponibile per l’ordine negli Stati Uniti e fa parte di una partnership multimarca tra Stellantis e RED per supportare il lavoro fondamentale della Global Fund nei prossimi tre anni.

Jeep Renegade: negli Stati Uniti arriva la nuova versione speciale RED

Jim Morrison, vicepresidente senior e capo di Jeep Nord America, ha dichiarato che anche la casa automobilistica americana si unisce a RED e agli altri marchi di Stellantis per aiutare a finanziare i programmi sanitari in tutto il mondo per salvare la vita alle persone bisognose. Una percentuale delle vendite di ogni edizione speciale Renegade RED e Compass RED aiuterà a sostenere il lavoro fondamentale di Global Fund e la lotta contro le pandemie.

Basata sul popolare allestimento Latitude, lo speciale Jeep Renegade RED è disponibile al prezzo di listino di 29.590 dollari (26.850 euro). Di serie, propone calotte degli specchietti retrovisori esterni in Colorado Red, tetto in tinta con la carrozzeria, barre al tetto nere, cerchi in alluminio Granite Crystal da 19” e badge RED dedicato.

Passando all’abitacolo, l’edizione speciale del SUV compatto propone sedili avvolgenti in tessuto nero con cuciture Ski Grey a contrasto, cornci degli altoparlanti e delle bocchette d’areazione in Trailhawk Ruby Red, console centrale e pomello del cambio rivestiti in pelle e sistema di infotainment Uconnect 4 con display touch da 8.4 pollici e navigatore GPS.

Sotto il cofano c’è un motore turbo da 1.3 litri

Il Jeep Red Renegade RED viene fornito di serie con un motore turbo a quattro cilindri da 1.3 litri da 180 CV a 5750 g/min, abbinato a una trasmissione automatica a 9 rapporti e al sistema di trazione integrale 4×4 full time Jeep Active Drive. Questo propone un funzionamento senza interruzioni della trazione integrale, a qualsiasi velocità senza intervento del conducente.

Alle migliori capacità off-road del Renegade si aggiungono l’esclusivo asse posteriore con disconnessione e la Power Transfer Unit (PTO) per fornire un maggior risparmio di carburante. Anche il Jeep Renegade RED vanta oltre 70 funzioni di sicurezza e protezione standard, tra cui l’avviso di collisione frontale con frenata attiva, il monitoraggio dell’angolo cieco e il sistema di gestione della corsia attivo. La versione speciale RED è disponibile in quattro colorazioni esterne: Alpine, Black, Colorado Red e Sting Grey.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!