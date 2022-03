Stellantis guida il mercato spagnolo dei veicoli commerciali

Arrivano buone notizie dalla Spagna per il gruppo Stellantis. L’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA e adesso guidata dal CEO Carlos Tavares è leader del mercato dei veicoli commerciali leggeri in Spagna a febbraio e anche nell’intero 2022. Il gruppo automobilistico ha chiuso il primo bimestre dell’anno con 5.614 immatricolazioni di veicoli commerciali in Spagna, pari a una quota di mercato che corrisponde al 34 per cento del totale.

Stellantis leader delle vendite di veicoli commerciali leggeri in Spagna

A febbraio, i marchi Peugeot, Citroën, Opel e Fiat hanno ottenuto l’immatricolazione di 3.354 unità, il che si traduce in una penetrazione nel mercato spagnolo dei veicoli commerciali leggeri del 35,3 per cento.Il gruppo Stellantis ha raggiunto una quota del 33 per cento finora quest’anno in quel paese.

Questo dato arriva fino al 44 per cento a febbraio, mese in cui le versioni elettriche hanno rappresentato il 5,8 per cento delle vendite di veicoli commerciali del Gruppo automobilistico. Inoltre segnaliamo anche che a febbraio Peugeot e-Rifter ha ottenuto il primo posto nel mercato commerciale elettrico con una quota di mercato del 18,5 per cento. Anche nelle vendite di veicoli commerciali elettrici il gruppo Stellantis è leader di mercato in Spagna.

Insomma risultati sicuramente soddisfacenti per Stellantis in Spagna in questo inizio di 2022. Si spera naturalmente che le cose possano continuare così anche nei restanti 10 mesi dell’anno. Il mercato iberico è estremamente importante per il gruppo automobilistico guidato dal numero uno Carlos Tavares che in quel paese gestisce 3 fabbriche a Vigo, Figueruelas vicino alla città di Saragozza e a Villaverde vicino a Madrid. Vedremo dunque in proposito che novità arriveranno nei prossimi mesi.

