Stellantis: ancora interrotta la produzione a Sochaux

Ancora problemi per Stellantis nello stabilimento di Sochaux in Francia. Infatti nelle scorse ore è stato comunicato che 4 turni di produzione sono stati nuovamente cancellati questo fine settimana, due giovedì e due venerdì. Il Turno A, assegnato al nuovo sistema di editing, ancora in fase di rodaggio, continua invece a funzionare. “Continuiamo a preservarlo”, conferma una fonte vicina alla dirigenza.

Stellantis costretta ad annullare altre 4 sessioni di produzione nella sua fabbrica a Sochaux

Annullata anche la sessione aggiuntiva originariamente prevista per questo sabato. “Stiamo allestendo il numero verde”, conferma un portavoce della fabbrica di Stellantis. La fabbrica continua a navigare a vista. Lunedì, anche il turno B non lavorerà sulla sua linea di produzione, che sarà ancora ferma.

Questo venerdì, i dipendenti del sito produttivo di Stellantis sapranno se il turno del lunedì sera verrà mantenuto. ” La CFDT è molto preoccupata per la situazione che, se continua, avrà un impatto sui lavoratori temporanei e forse sul turno di notte”, ha affermato Benoit Vernier, della CFDT, in un comunicato stampa.

Insomma indubbiamente una situazione difficile per Stellantis a Sochaux ma non diversa da quella che si sta verificando in altre strutture del gruppo sparse per l’Europa. Ieri ad esempio vi abbiamo parlato dello stabilimento di Vigo dove forse da lunedì si tornerà a lavorare dopo uno stop di 17 giorni ma solo su una linea di produzione.

Secondo le nostre informazioni, queste cancellazioni portano a un calo della produzione di 5.200 veicoli pari a circa il 40 per cento in meno di quanto previsto da Stellantis per il mese di marzo in questo stabilimento. Si spera naturalmente in un miglioramento delle cose già a partire dai prossimi giorni.

