Stellantis Vigo: lunedì riparte la produzione ma con limitazioni

Vi abbiamo scritto nei giorni scorsi dello stop alla produzione dello stabilimento Stellantis di Vigo a causa della mancanza di microchip. Vi avevamo anche detto che la produzione sarebbe potuta riprendere lunedì prossimo, ma non era ancora certo. Nelle scorse ore è arrivata la conferma che le cose andranno così. Lo stabilimento Stellantis di Vigo riprenderà la sua attività lunedì prossimo 21, ma con delle limitazioni.

Stellantis: lunedì riparte la produzione nello stabilimento di Vigo ma con delle limitazioni

Saranno tre i turni del sistema 1 che riattiveranno la produzione “passando a un regime di due turni a partire da martedì”, secondo l’ Unione Indipendente dei Lavoratori (SIT). Per il sistema 2, invece, non è stata ancora confermata la data in cui si tornerà a lavorare nello stabilimento di Balaídos. La mancanza di fornitura di microchip, che colpisce l’intera industria automobilistica mondiale, è il principale fattore che sta ostacolando il ritorno alla normalità nei ritmi produttivi della ex fabbrica di PSA.

La fabbrica è chiusa dal 4 marzo e saranno trascorsi 17 giorni di inattività da quando i dipendenti del primo impianto, incaricati di costruire la Peugeot 301, Peugeot 2008 e Citroën C-Elysée, riprenderanno la produzione lunedì prossimo. Per il sistema 2, addetto ai furgoni, questa sosta potrebbe essere ancora più lunga.

Questo della mancanza d microchip non è un problema che affligge solo lo stabilimento spagnolo di Stellantis. Anche in Italia e in altre parti del mondo nelle fabbriche del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe succede la stessa cosa. Si spera che nei prossimi mesi il problema possa essere definitivamente risolto. A questo problema si aggiunge la carenza di materie prime che deriva dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina che sta aggravando ulteriormente la situazione.

